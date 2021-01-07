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彰市彰草路面不平 縣府投520萬改善725公尺路面
彰化市彰草路為彰化市及和美鎮往來的交通要道，因大型車輛反覆行駛造成現況路面龜裂及多次坑洞修補，地方人士向縣府爭取改善，彰化縣長王惠美今天到場現勘，拍板請工務處納入年度改善，從金馬路到磚磘路長度約725公尺路面，改善經費約為520萬元，將有助減少車禍發生率。
王惠美今天與地方民代等人現場勘查，王惠美說，彰化市彰草路是彰化市與和美鎮之間重要的交通聯絡要道，原本是縣道，但2017年交通部改畫為地方道路，雖然現在權責單位屬於市公所，但議員、代表會主席、代表及里長等地方民代都反映路面狀況不太理想，縣府決定著手改善。
工程規畫除了先將人孔蓋下地以外，並在該路段的彰化汙水下水道接管工程完成後，將長725公尺、寬12至17公尺的路面改善，再交給權責單位彰化市接手管理維護。
工務處指出，為提升縣內道路品質問題，已函請各管線單位在今年1中旬完成孔蓋下地，除路面刨舖外，也針對部分較差路面辦理路基改善，提升道路使用年限，預計1月下旬開工且於2月初完工，這次除了舊有人孔蓋下地外，也與彰化市公所確認汙水管線用戶接管已完成，可避免馬路反覆開挖造成浪費公帑。
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