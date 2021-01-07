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讓彰縣田尾公路花園「迎賓之心」復活！

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾公路花園怡心園通往公墓的遊客廁所步道，已打開路障，機具和施人工員進入動工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾公路花園怡心園通往公墓的遊客廁所步道，已打開路障，機具和施人工員進入動工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾公路花園在元旦連假爆停車潮，商家認是迎賓之心營造工程進度落後，提前浮現春節連假停車難題，縣政府介入協調，原本要求解約的營造工程包商，可望在本周內收到約2100萬元工程款，已加緊調工施做，按照縣政府規畫，趕在春節前先做好民族路商店街的人行步道。

田尾鄉迎賓之心的工地平常少見人員活動，附近商店指出，一段時間不見施工人員進出，最近兩天商店街的民族路工地有機具進場施工。縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，預計今天施做人行步道鋪面，因上午下雨可能影響灌漿，改做其它工程。

田尾鄉迎賓之心營造工程去年2月10日開工，工期330天，因鄉公所建議配合怡心園停車場納骨塔的清明節掃墓、加大排水管口徑，包商延後到5月才開工，之後陷入工程「認定」歧異，包商沒收到工程款，現場施工人員變少，地方傳言四起。

城觀處長田飛鵬表示，縣政府不涉入「市場潛規則」，包商必須把公共責任放在第一位，地方傳言的事情去「私下處理」，縣政府已知包商預支近4000萬元費用，縣政府去年支付估驗款500萬元，去年底核准再付2200萬元，包商本周內將收到款項，就要按照協調事項積極調工趕進度。

田飛鵬說，縣政府認為營造工程包商要求解約的理由不足，予以駁回，要求包商趕工的同時，同意展延工期78天，可到今年5月中、下旬完工，另撥款給包商施工，但包商必須春節前做好商店街前的民族路步道、通往遊客中心廁所的步道，也趕工施做停車場工程，至少夯實土地供春節期間臨停。

彰化縣田尾公路花園怡心園迎賓之心工程已見機具進場施工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾公路花園怡心園迎賓之心工程已見機具進場施工。記者簡慧珍／攝影

春節 連假

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