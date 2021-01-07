中捷綠線14支新軸心已抵台 2月2日完成全面更換作業

台中捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件後，台中市政府、台中捷運公司要求施工單位台北市捷運工程局、車輛原廠川崎重工擴大檢測，並協請第三方公正單位檢驗，以釐清事故原因。

中捷公司今天表示，除第1支斷裂的軸心降伏強度、抗拉強度、硬度均不符合設計標準外，另行送驗的未斷裂軸心檢驗報告已完成，也有降伏強度、抗拉強度及硬度不足的問題，因此18列車、共36支軸心將全數更換為升級軸心，預計2月2日完成所有更換作業，至於事故原因、解決方案及通車時程，仍需「台中市政府捷運故障審查委員會」審查通過。

台中捷運公司表示，川崎重工委託SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）檢測第1支斷裂的軸心，結果顯示降伏強度、抗拉強度及硬度均不符合設計標準。

市府及中捷公司為求慎重，要求川崎重工另取1支未斷裂的完整軸心檢驗，北捷局在去年12月31日收到檢驗單位金屬工業研究發展中心報告，檢驗結果顯示，另一支軸心的降伏強度、抗拉強度及硬度不足。

中捷公司指出，廠商為徹底解決故障風險，已重新設計強化軸心強度及改變軸心型式，並修訂組裝程序，避免組裝不當造成相同問題，捷運綠線36支軸心將全數更換升級軸心。

因應檢驗及備品所需，共有39支升級軸心將運抵台灣，其中14支今年1月1日抵台，北捷局已抽測1支送SGS檢驗，另25支預訂1月10日抵台，預計2月2日完成所有更換作業；至於更換後驗證測試期程，廠商尚在擬訂中。

中捷公司強調，北捷局成立「臺中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告」審查委員會，至今開過6次會議審查初步事件調查報告原因及解決方案可行性，台中市政府也成立「捷運故障審查委員會」，由秘書長召集相關學者及專家審查北捷局提出的原因分析與解決方案，去年12月31日已召開第一次會議，並至北屯機廠現場勘查聯結器結構與零件。

中捷公司強調，雖然川崎重工積極同步更換軸心作業，北捷局事故調査委員會也密集開會審查，但川崎重工的事故原因分析報告及解決方案仍需經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查同意，台中市政府才會在確保安全無虞情形下恢復捷運綠線試營運。