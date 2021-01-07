南投市小葉欖仁淺根破壞人行道 營北里路樹重新移植

南投市永豐里彰南路三段500巷路面及營北里營北路人行道，因年久失修、樹根隆起導致崎嶇不平，影響車輛行人安全，南投縣長林明溱今天勘查，要求工務處修補路面、重新植樹，確保交通安全。

林明溱說，彰南路三段500巷長達250公尺的路面年久失修，加上自來水等管路施工後留下的級配假封層，造成路面坑洞與不平，人車通行既顛簸又危險，要求工務處刨除舊路面後重新封層，同時將兩側水溝溝緣適度提升，避免封層後路面與加蓋的溝面有落差，確保機車行人不致摔倒，希望趕在農曆年前完工。

南投縣營北里營北路兩側的人行道剛完成利用行道路樹樹穴的間隔，整闢成停車格，居民表示，營北路種植小葉欖仁樹不僅落葉難清，容易孳生螞蟻，還因根系亂竄又上浮，直接造成人行道透水磚龜裂隆起，行人一不小心就容易拐到腳或摔倒。