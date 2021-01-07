聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流來襲 九天騎重機載三太子環台為台灣祈福
疫情嚴峻，九天民俗技藝團團長許振榮號召重機車友，昨日騎乘17輛哈雷重機從台中九天玄女廟出發，並載著3尊大型三太子神像環台一圈，為台灣祈福，明日將回到台中，期盼新年到來疫情退散，台灣會更好。
九天民俗技藝團團長許振榮熱愛重機，1月6日號召重機車友們組成車隊，共出動17輛哈雷重機，浩浩蕩蕩從台中九天玄女廟出發，不僅17輛重機上都載有小三太子公仔，另還載著3尊大型三太子神像環繞全台各大廟宇一圈，為台灣祈福。
許振榮說，或許今年過得並不平順，但是我們都堅持下來了！去年「九天盃太子極限環台賽」因疫情取消，那時他就一直想載三太子去環台一圈，到年底終於決定，原本只想一個人出發，沒想到構想一出，獲得許多車友響應，一起為台灣祈福。雖然這幾天寒流來襲，但身為台灣人，仍想盡最大努力，所以依舊展開這場環台祈福的活動。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言