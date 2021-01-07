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寒流來襲 九天騎重機載三太子環台為台灣祈福

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
九天民俗技藝團團長許振榮號召車友騎哈雷重機環台一圈，為台灣祈福。圖／九天民俗技藝團提供
九天民俗技藝團團長許振榮號召車友騎哈雷重機環台一圈，為台灣祈福。圖／九天民俗技藝團提供

疫情嚴峻，九天民俗技藝團團長許振榮號召重機車友，昨日騎乘17輛哈雷重機從台中九天玄女廟出發，並載著3尊大型三太子神像環台一圈，為台灣祈福，明日將回到台中，期盼新年到來疫情退散，台灣會更好。

九天民俗技藝團團長許振榮熱愛重機，1月6日號召重機車友們組成車隊，共出動17輛哈雷重機，浩浩蕩蕩從台中九天玄女廟出發，不僅17輛重機上都載有小三太子公仔，另還載著3尊大型三太子神像環繞全台各大廟宇一圈，為台灣祈福。

許振榮說，或許今年過得並不平順，但是我們都堅持下來了！去年「九天盃太子極限環台賽」因疫情取消，那時他就一直想載三太子去環台一圈，到年底終於決定，原本只想一個人出發，沒想到構想一出，獲得許多車友響應，一起為台灣祈福。雖然這幾天寒流來襲，但身為台灣人，仍想盡最大努力，所以依舊展開這場環台祈福的活動。

九天民俗技藝團團長許振榮號召車友騎哈雷重機環台一圈，為台灣祈福。圖／九天民俗技藝團提供
九天民俗技藝團團長許振榮號召車友騎哈雷重機環台一圈，為台灣祈福。圖／九天民俗技藝團提供
九天民俗技藝團團長許振榮騎重機載三太子神像環台祈福。圖／九天民俗技藝團提供
九天民俗技藝團團長許振榮騎重機載三太子神像環台祈福。圖／九天民俗技藝團提供

重機 三太子 疫情

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