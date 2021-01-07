寒流來襲 九天騎重機載三太子環台為台灣祈福

疫情嚴峻，九天民俗技藝團團長許振榮號召重機車友，昨日騎乘17輛哈雷重機從台中九天玄女廟出發，並載著3尊大型三太子神像環台一圈，為台灣祈福，明日將回到台中，期盼新年到來疫情退散，台灣會更好。

九天民俗技藝團團長許振榮熱愛重機，1月6日號召重機車友們組成車隊，共出動17輛哈雷重機，浩浩蕩蕩從台中九天玄女廟出發，不僅17輛重機上都載有小三太子公仔，另還載著3尊大型三太子神像環繞全台各大廟宇一圈，為台灣祈福。