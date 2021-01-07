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虱目魚天天翻白肚 彰化漁民憂冷氣團接力報到傷害更多
冷氣團接力侵台，氣象預報一路冷到下周，彰化縣沿海地區漁民啟動防寒措施，但「人定不勝天」，這波低溫超過3天，漁民指出，如果白天沒回溫一倍以上，上周凍傷沒凍死的虱目魚等「工作魚」恐怕「在劫難逃」。
彰化縣模範漁民許永坤今天表示，彰化沿海魚塭放養虱目魚等工作魚吃青苔，避免青苔生長過剩，吸收主要經濟水產文蛤、黃金蜆所需的氧氣；冬季適合青苔生長，漁民格外需要工作魚當助手，上周低溫不到3天，氣溫驟降使工作魚死亡約兩成，這次氣象預報冷氣團接力報到，低溫超過3天以上，對工作魚是很大的天然挑戰。
虱目魚等工作魚能不能熬過低溫的有幾個因素，魚塭水深深度夠、抽用地下水（地下水水溫較高）、越冬溝、迎風面搭防風棚、低溫天數，上一波冷氣團讓雲、嘉的虱目魚大量死亡，彰化縣漁民研判可能與電力設施有關，強風吹襲或許造成跳電，沒地下水中和寒冷池水的水溫，使得虱目魚凍斃。
許永坤表示，3天以內低溫，虱目魚等工作魚撐得過去但難免凍傷，3天以上的低溫，若白天回升不到低溫的一倍以上，最好攝氏16度，虱目魚恐怕過不了寒冬，假如今天晚上之後接連日夜低溫，前一波凍傷的虱目魚將難逃凍斃。
芳苑鄉漁民從上周到今天，每天上午撈陸續凍死浮起的虱目魚。縣政府農業處接獲福興和芳苑兩鄉漁民通報，養殖池寒害受損面積192公頃、死亡虱目魚合計117.75噸，損失金額420萬元。漁業科長譚智方說，受害面積超過當地鄉鎮魚塭總面積的5%，漁民受損占個人放養總值的兩成，達到天然災害救助標準，縣政府已提報申請中央紓困。
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