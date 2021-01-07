捐一套送一套！捐愛心年菜大埔鐵板燒埔心店就送餐券

新冠肺炎疫情持續一年，華山社會福利慈善事業基金會彰化縣埔心社區的捐款縮水四成，又到募集愛心年菜的時節，大埔鐵板燒埔心店今天起至2月5日至2月5日，舉辦捐華山基金會700元年菜，可索取價值300元的鐵板燒雙人套餐券乙張，餐券使用期限到2月2日到4月30日。

大埔鐵板燒埔心店今天中午舉辦贊助儀式，華山止會埔心社區愛心天使站站長楊啟岑代表受接埔心店老闆許增鏞捐贈一疊套餐券300張。「捐越多，送越多，愛心民眾吃越多。」許增鏞表示，今年是第二年贊助，希望拋磚引玉獲得更多善心人士、公司企業參與。

楊啟岑說，疫情衝擊效應逐漸浮現，公司企業的捐款遞減，有些每月扣款的捐款也中止，整體捐款跟2019年相比減少四成，年菜每套700元，今年預定目標300套，請民眾踴躍發揮愛心，送給弱勢長者溫暖年夜飯。

埔心鄉農會總幹事張旗聞率先捐贈3套，並表示，捐一套年菜可換得一張套餐券，付出愛心立馬得到回饋，對弱勢族群和捐贈者都實惠，他希望民眾響應捐贈年菜活動，幫助更多弱勢長者度過疫情非常期。華山基金會年菜專線04－8285600。