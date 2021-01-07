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彰化7大花海開幕免費看 日式禪寺、歐風花毯都有

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化二期稻作收割後之後各地種植冬季裡作作物，各地都可看到花海。記者林敬家／攝影
彰化二期稻作收割後之後各地種植冬季裡作作物，各地都可看到花海。記者林敬家／攝影

彰化是農業大縣，每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣府今年共補助11鄉鎮市種植冬季裡作景觀作物，除了常見的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵等景觀作物，更新增百日草可選擇，預計1月全縣遍地開花，縣府今天串聯宣傳推廣，要在國旅盛行之際為彰化帶進更多人潮。

彰化縣長王惠美說，彰化是花的故鄉，今年全縣推廣面積為250公頃，花海達3公頃以上專區，縣府整合7個鄉鎮市公所與農會共同辦理「春遊彰化賞花海」系列活動，藉由各鄉鎮活動，結合地方產業特色，擴大彰化產地知名度。

秀水鄉今年共有29公頃花田， 住要位於玉陵宮與番花路南側，還有風車與稻裝置藝術，目前金陵村「玉陵宮」周遭已有波斯菊包圍，寶灝禪寺日本風十足搭配上花海相當有異國風味，吸引攝影師拍照，秀水鄉長林英嘉說，這幾個月雨水少，種子撒下時間與開花時間晚了幾天。

但去年開始鄉內花海擴大舉辦帶來效益，搭配鄰近牧場、觀光工廠以及咖啡廳等，有人潮也有錢朝，現在花季剛開始，已見許多人到場素描、拍照，讓地方活絡。

王惠美說，此次花海主要分布在7個鄉鎮市，各專區花卉預計1月後可盛開，並延續到春節。芬園鄉農會「2021花現芬芳佳園」去年12月26日於嘉興村嘉東街率先登場，目前花況仍不錯，接下來1月9日埔鹽鄉南新社區舉辦「2021南新農村花海藝術節」，有古早味飯與農產品等；和美鎮公所「2021花漾和美-牛年鴻運迎新春」於1月16日接棒，不僅推廣農產品，也有兒童遊樂設施。

花壇鄉公所這幾年異軍突起，1月16日舉辦「焢吧焢焢~花海音樂會」，秀水鄉公所1月30日、31日在秀水鄉金陵村舉辦「LOVE在金陵風車花海節」，彰化市公所1月30日於彰草路123巷舉辦「彰化300花漾ing kids,party童樂會」；新加入的埤頭鄉農會則從1月20日至2月7日在彰化百寶村舉辦「彰化百寶村花海裝置藝術展」，也有農特產品展售。

彰化秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權
彰化秀水玉陵宮花海。圖／攝影師徐世超授權
彰化縣府補助鄉鎮市種植冬季裡作景觀作物，今年整合推「春遊彰化賞花海」系列活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府補助鄉鎮市種植冬季裡作景觀作物，今年整合推「春遊彰化賞花海」系列活動。記者林敬家／攝影
彰化二期稻作收割後之後各地種植冬季裡作作物，各地都可看到花海。記者林敬家／攝影
彰化二期稻作收割後之後各地種植冬季裡作作物，各地都可看到花海。記者林敬家／攝影

農會 裝置藝術

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