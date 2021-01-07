南投九份二山雪白賞梅秘境盛開 周末進行出入交通管制

近日數波寒流南侵，南投縣國姓鄉南港村九份二山921地震紀念園區內，多處梅區已朵朵綻放，雪白似銀海，漫步海拔800公尺的梅林步道，置身隔絕噪音寧靜山間，迎面樸鼻寒梅清香，足以讓人忘卻紅塵紛擾，耽溺於遠山雪白天地間。

國姓鄉長丘埔生表示，1999年台灣發生了九二一大地震，不僅造成了全台災害，也重創了國姓鄉的九份二山，造成嚴重的崩塌走山，地震發生的「震爆點」也位於其中，九份二山地震紀念園區景色優美，地震景點更是令人嘆為觀止。

國姓鄉公所指出，近幾年來鄉內梅樹種植區域，主要集中在海拔約700至1000公尺的九份二山地區，而梅區在農民近年加強管理下，只要溫濕度適宜，花況和產量就不錯，又以龍南路九尖茶廠、長石巷7號梅莊及觀景台、羅家梅園3大梅區最有看頭。

只是園區道路狹窄，無法雙向通行是為可惜之處；配合全區梅園盛開，為讓賞梅遊客不致在往返梅區間造成交通不便，本周末於梅區出入口處設有管制站，並派專人協助遊客出入，請遵從指示行進；又防疫期間，並請依照相關防疫措施做好防疫工作。

九份二山賞梅秘境