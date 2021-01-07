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軟埤仔溪阻隔東西兩側交通須繞道3公里 設人行便橋改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
軟埤仔溪將神岡區溪洲里居民分為東西兩側，交通不便，地方爭取興建人行便橋，今日舉辦施工前說明會。圖楊瓊瓔提供
軟埤仔溪將神岡區溪洲里居民分為東西兩側，交通不便，地方爭取興建人行便橋，今日舉辦施工前說明會。圖楊瓊瓔提供

台中市豐原軟埤仔溪將神岡區溪洲里居民的生活圈一分為二，溪洲社區前方豐洲路1239巷到底隔著軟埤仔溪，社區居民要到對面的槌球場打球運動或散步，需行經豐洲路沿軟埤仔溪排水溝走民權西街至對岸約3公里，地方爭取興建人行便橋，今日舉辦施工前說明會，工程經費410萬元，今年4月動工、10月完工。

軟埤仔溪將神岡區溪洲里居民分為東西兩側，交通不便。神岡區溪洲里長王明洲說，住在豐洲路1239巷的居民，如果要到對面的槌球場及綠地運動須繞路近3公里遠，軟埤溪約22公尺寬，如果施作一座人行便橋，可增加民眾出入通行的便利性與促進地方發展。

羅永珍議員服務處長劉克勤說，軟埤仔溪經過立委楊瓊瓔及議員羅永珍十多年的爭取經費整治，地方已無憂水患發生，若設置便橋，將可以讓兩側的居民更加方便，不必再繞道而行。

中市府建設局長陳大田指出，跨越人行橋梁規劃長度為25公尺，橋寬3.2公尺，梁深約1.3公尺。橋梁北側（靠近豐洲路1239巷）設置1處平台，無坡道長度約13公尺；橋梁南側（靠近溪州槌球場）設置3處平台，無障礙坡道長度約41公尺，以及一處樓梯，工程經費約410萬元，路線規劃可行性已完成，預計今年3月上旬完成工程發包，4月動工、10月完工。

楊瓊瓔表示，設置便橋後可有效連接軟埤仔溪兩岸社區，讓兩側居民通行及運動更加方便，後續也將再爭取水利署補助經費，協助水利局一併將軟埤仔溪兩側環境做整體性的改善及串聯，設置透水鋪面人行步道及低衝擊開發設施，增加排水及蓄水功能，利用生態景觀改善增加生物多樣性，打造神岡溪洲里全新水環境與觀光亮點。

軟埤仔溪將神岡區溪洲里居民分為東西兩側，交通不便，地方爭取興建人行便橋，今日舉辦施工前說明會。圖楊瓊瓔提供
軟埤仔溪將神岡區溪洲里居民分為東西兩側，交通不便，地方爭取興建人行便橋，今日舉辦施工前說明會。圖楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 台中市

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