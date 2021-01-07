台中公車上無收費表 外縣市民眾少投5元遭斥責

台中雙十公車新制「市民限定」，未說明不符資格者的收費標準，有外縣市民眾因少投新台幣5元與司機發生爭執。中市府表示，「台中公車」APP、交通局網頁可查詢票價資訊。

台中市雙十公車優惠新制「市民限定」1月1日起正式上路，全市237個公車路線同步實施新制，市民使用已綁定的電子票證搭乘市公車即可享搭車10公里免費、超過10公里只要新台幣10元的優惠。

民進黨市議員江肇國、賴佳微、周永鴻接獲外縣市民眾陳情，反映台中市僅宣傳「市民綁卡」，未清楚說明不符合優惠資格身分者該如何收費，公車上亦無任何收費標準。

賴佳微指出，民眾日前搭公車時以現金投幣付款，卻因公車沒有票價資訊，他投了與刷卡基本票價相同的15元，遭到司機大聲斥責少投幣5元，民眾當場感到尷尬又委屈。

江肇國表示，交通局擁有公車載運的刷卡後台資訊，應當剖析公車載運人口的結構，並針對族群確實進行政策宣導，而非讓優惠倉促上路，導致外地民眾或不符資格者手足無措。

周永鴻指出，有許多非台中市民但長期在台中生活的人，還有約10萬3000名移工與1100多位持永久居留證的外籍朋友長居在此，平、假日還有觀光客前來；市府在市民綁卡漏洞百出，對不在優惠內的民眾，其搭乘公車及轉乘大眾運輸工具也沒有配套，十分草率。

台中市交通局長葉昭甫表示，雙十公車「市民限定」優惠新政，符合資格者除市民外，市民的外籍配偶、在台中就讀的外縣市學生納入優惠範圍，只要持綁定電子票證搭公車即享優惠；非市民持電子票證搭乘公車，上車享5元折扣、全票僅15元優惠，下車再依實際搭乘距離扣款。

有關公車乘車票價資訊，交通局表示，民眾可至交通局網站「公車票價查詢系統」頁面或下載官方版「台中公車」APP，查詢各路線搭乘站點所需要的投現金額、市民限定交通卡票價、非市民刷電子票證等票價資訊。