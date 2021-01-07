台中總站夜市自救會陳情 市府：可提行政救濟

台中市總站夜市去年10月違法營業3天遭勒令停業，攤商組自救會今天到市府陳情；市府表示，夜市無法解決地方反映交通與噪音問題，依規駁回設置申請，業者可依法提起行政救濟。

北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，去年10月雙十連假開幕湧入大批人潮，周邊交通大打結，營業第2天出現跳電，但因夜市在未核准許可下自行開幕營運，台中市政府經濟發展局稽查後開罰，開幕第3天業者便宣布暫停營業。

夜市攤商組成自救會，近50名成員今天前往台中市政府陳情，舉白布條呼喊口號，希望夜市能恢復營業。

張姓攤商說，當初看好夜市未來發展，跟親友借錢投資設攤，但開3天就不能再營業，生計與生活權受到影響，希望市政府能先核准暫時營業許可，讓他們有工作。

台中市經發局說明，總站夜市去年8月7日依「台中市攤販集中區設置管理自治條例」申請營業許可，然而業者卻在10月9日至11日尚未取得許可即違法營運，經發局現場稽查處罰鍰新台幣6萬元並勒令停業，後續也多次接獲民眾陳情夜市造成交通堵塞、車輛違停、噪音、油煙、垃圾等問題。

經發局指出，全案已4次書面修正，然而依據業者最新提送的計畫書內容，仍然補正不全，無法解決地方反映噪音、光害、交通等問題，如營業勢必影響周邊環境及交通，因此依規駁回申請。

經發局表示，業者如不服處分，可依法提起行政救濟，但業者未取得營業許可前，不得先行招商營業，若夜市違反相關規定，市府將依規處理。