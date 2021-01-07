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台8線大禹嶺、台14甲線合歡山路段 不排除預警性封路

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山區海拔1500公尺以上路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，遊客出遊注意交管訊息。圖／埔里工程段提供
合歡山區海拔1500公尺以上路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，遊客出遊注意交管訊息。圖／埔里工程段提供

今天起日寒流迅速南下，公路總局考量用路人車安全，上午針對此波寒流影響，表示不排除針對台8線榮興至洛韶（99至151.8公里）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18至41.5公里）合歡山路段，同步實施預警性封閉道路管制作業，請用路人預為因應。

公路總局指出，根據最新氣象局發布低溫特報顯示，今天下午起至1月10日各地氣溫明顯偏低，隨著各地氣溫明顯下降，平地有10度以下氣溫發生的機率，高海拔1500公尺以上路段（結冰機率80%）溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，籲請欲行駛台8線及台14甲線的民眾，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊。

公路總局第二工程處表示，山區天候多變，狀況難以精確掌握，合歡山公路蜿蜒且局部路段狹隘會車不易，加上停車空間有限僅200餘個，為免遊客上山飽受塞車凍寒之苦，上山前務必先行查詢路況，且務必備妥個人保暖衣物與雪鍊等裝備，並預先規劃旅行備案。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或撥打04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

合歡山區海拔1500公尺以上路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，遊客出遊注意交管訊息。圖／埔里工程段提供
合歡山區海拔1500公尺以上路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，遊客出遊注意交管訊息。圖／埔里工程段提供
合歡山區海拔1500公尺以上路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，遊客出遊注意交管訊息。圖／埔里工程段提供
合歡山區海拔1500公尺以上路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，遊客出遊注意交管訊息。圖／埔里工程段提供
合歡山區海拔1500公尺以上路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，遊客出遊注意交管訊息。圖／埔里工程段提供
合歡山區海拔1500公尺以上路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，遊客出遊注意交管訊息。圖／埔里工程段提供

合歡山 寒流

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