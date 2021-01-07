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寒流來襲 中市議員吳顯森結合在地企業送暖給弱勢
歲末寒冬，台中市議員吳顯森邀集法頌寢飾生活館及將元行股份有限公司，今日上午發送棉被及紅包給弱勢民眾，讓弱勢民眾溫暖度過寒冬。
寒流來襲，吳顯森結合在地企業，今日在法頌寢飾前廣場辦理「溫馨關懷寒冬送暖」活動。因為疫情關係，今年改送紅包現金2000元與溫暖棉被1只，關懷地方邊緣家庭，約100名大雅區低收及邊緣戶受惠。
吳顯森表示，平日就常默默行善捐棺或是協助弱勢家庭辦理喪葬事宜，冬令送暖是服務團隊連續5年舉辦的活動，今年與法頌寢飾、將元行股份有限公司共同響應辦理，讓大家都能歡喜迎新年。另外，今日無法前往領取者，將由服務處處長吳呈賢擇日親自送達。
吳顯森說，施比受更有福，能夠給予就是世界上最幸福的事，只要能力允許將會持續辦理，希望能照顧更多社會弱勢，感謝各界善心人士提供愛心，把愛分享給需要的人。
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