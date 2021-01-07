快訊

2021年事業運最旺的3個星座！ 火象星座就佔兩個

認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台糖連年送暖 溪湖大竹里今年165人受惠

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台糖油品事業部和大竹里辦公室合辦捐贈儀式。圖／溪湖鎮公所提供
台糖油品事業部和大竹里辦公室合辦捐贈儀式。圖／溪湖鎮公所提供

冷氣團報到，台灣民間愛心發燒，彰化縣溪湖鎮大竹里辦公室一連六年，和台糖油品事業部合辦「溫馨積點物資兌換」，里內中低收入長者、志工不必加油，就能拿到民生必需物資，今天上午發送165份食品，約32名長者參加贈送儀式。

溪湖鎮長黃瑞珠受邀致詞表示，台糖在大竹里設置加油站，將自己生產的優質產品送給里內弱勢長者、志工，善盡敦親睦鄰的工作，鎮公所期待公司企業取之於社會，用之於社會，能多關懷弱勢族群，促進社會互助祥和的良善風氣。

台糖油品事業部今天贈送85罐沙拉油、80包五穀粉，將分送165名大竹里長者和平常為社區服務的志工，有32名長者戴口罩到大竹里台糖加油站出席儀式，帶回贈品，沒到場的由大竹里志工送到家；里長何炳樺說，台糖與地方保持良好互動，寒冬送暖，油品事業部執行長徐繼聖辦理捐贈民生必需物資，里民和他同表感謝。

溪湖鎮大竹里里長何炳樺代表接受台糖油品事業部捐贈。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮大竹里里長何炳樺代表接受台糖油品事業部捐贈。記者簡慧珍／攝影

加油站 冷氣團 發燒

延伸閱讀

憂光電廠降臨威脅有機村 古坑鄉民：開發案應三思後行

寒冬送暖 溪湖有愛心義剪、送春聯

古坑麻園發展光電 台糖：依用地變更審查結果執行

古坑麻園發展再生能源 台糖：將遵照審查結果執行契約

相關新聞

台8線大禹嶺、台14甲線合歡山路段 不排除預警性封路

今天起日寒流迅速南下，公路總局考量用路人車安全，上午針對此波寒流影響，表示不排除針對台8線榮興至洛韶（99至151.8公...

寒流來襲 中市議員吳顯森結合在地企業送暖給弱勢

歲末寒冬，台中市議員吳顯森邀集法頌寢飾生活館及將元行股份有限公司，今日上午發送棉被及紅包給弱勢民眾，讓弱勢民眾溫暖度過寒...

台糖連年送暖 溪湖大竹里今年165人受惠

冷氣團報到，台灣民間愛心發燒，彰化縣溪湖鎮大竹里辦公室一連六年，和台糖油品事業部合辦「溫馨積點物資兌換」，里內中低收入長...

台中總站夜市非法營業 負責人神隱、攤商求助無門下跪

號稱「全台最乾淨夜市」的台中市北屯區「總站夜市」，占地近2000坪、規劃300個攤位，去年10月雙十連假，攤販集中區負責...

台中港架設首座環集塵防制設備 集塵防制效率高達9成多

台中港許多碼頭每天的裝載卸貨量以及相關的港務運作繁多，台中港倉儲裝卸公司張慶隆董事長表示，為維護港區良好空氣品質，減少港...

重視青年聲音讓政策更到位！「台中青諮會」網站新登場

青年公共參與零距離！台中市政府精心設計「青年事務諮詢委員會」（簡稱青諮會）的專屬網站，已在2020年12月底上路，專區網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。