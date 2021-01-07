台糖連年送暖 溪湖大竹里今年165人受惠

冷氣團報到，台灣民間愛心發燒，彰化縣溪湖鎮大竹里辦公室一連六年，和台糖油品事業部合辦「溫馨積點物資兌換」，里內中低收入長者、志工不必加油，就能拿到民生必需物資，今天上午發送165份食品，約32名長者參加贈送儀式。

溪湖鎮長黃瑞珠受邀致詞表示，台糖在大竹里設置加油站，將自己生產的優質產品送給里內弱勢長者、志工，善盡敦親睦鄰的工作，鎮公所期待公司企業取之於社會，用之於社會，能多關懷弱勢族群，促進社會互助祥和的良善風氣。