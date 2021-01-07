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台糖連年送暖 溪湖大竹里今年165人受惠
冷氣團報到，台灣民間愛心發燒，彰化縣溪湖鎮大竹里辦公室一連六年，和台糖油品事業部合辦「溫馨積點物資兌換」，里內中低收入長者、志工不必加油，就能拿到民生必需物資，今天上午發送165份食品，約32名長者參加贈送儀式。
溪湖鎮長黃瑞珠受邀致詞表示，台糖在大竹里設置加油站，將自己生產的優質產品送給里內弱勢長者、志工，善盡敦親睦鄰的工作，鎮公所期待公司企業取之於社會，用之於社會，能多關懷弱勢族群，促進社會互助祥和的良善風氣。
台糖油品事業部今天贈送85罐沙拉油、80包五穀粉，將分送165名大竹里長者和平常為社區服務的志工，有32名長者戴口罩到大竹里台糖加油站出席儀式，帶回贈品，沒到場的由大竹里志工送到家；里長何炳樺說，台糖與地方保持良好互動，寒冬送暖，油品事業部執行長徐繼聖辦理捐贈民生必需物資，里民和他同表感謝。
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