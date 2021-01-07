台中總站夜市非法營業 負責人神隱、攤商求助無門下跪

號稱「全台最乾淨夜市」的台中市北屯區「總站夜市」，占地近2000坪、規劃300個攤位，去年10月雙十連假，攤販集中區負責人葉詹嚴在未取得市府營業許可，招募近300個攤商，即盛大對外開幕，但僅3天就被台電斷電。今天上午近50多名承租攤商到台中市府廣場陳請，要求見市長盧秀燕，給他們一條生路，但攤販負責人葉詹嚴「神隱」未現身。

記者致電葉詹嚴詢問，他表示，夜市也要「試營運」，10多年前只要合法承租土地就可以營業，不知道現在程序這麼繁雜！記者進一步表示，現在夜市設攤有法令了，不是應該與時俱進合法申請，通過才能營業？葉詹嚴不斷強調，「所有夜市都先試營運才取得執照」，記者再詢問有哪些夜市這麼做？葉轉移話題說，去年7月申請執照，才知道要環保、攤販名冊、承租停車場，若沒有「試營運」怎麼知道問題再哪裡？

葉詹嚴說，台中市警局五分局要求改進交通，也都照做了，「其他夜市有附設停車場嗎？」「我很不甘願啦！要把我逼死」，經發局可再告知哪裡不合法？會再補件，但連講都不講，只說計畫書不周全，說要輔導也沒有，「我們是被打壓的」。

台中「總站夜市」在去年雙十連假盛大開幕，吸引大批民眾前往朝聖，卻因交通混亂、跳電、違規營業等爭議，僅維持3天暫時劃下句點，業者3次向市府經發局提出設置計劃書，都遭市府駁回，停擺3個月的攤商憤而組成自救會，今天上午在市府陳情抗議，爭取生存權。

有媽媽在寒風中哭著跪下，要求見台中市長盧秀燕，她說，他們是初審通過的夜市，當初搬到這個夜市，就是因為初審合格才整條生產線搬過來，現在不能營業，借錢也借不到，負債累累。

台中市經濟發展局說，總站夜市去年8月7日依「台中市攤販集中區設置管理自治條例」申請營業許可，然而業者卻在10月9日至11日尚未取得許可即違法營運，向台電申請的用電，也不符合申請項目，是被台電斷電，並非市府。

經發局現場稽查處罰鍰6萬元並勒令停業，後續也多次接獲陳情該夜市造成交通堵塞、車輛違停、噪音、油煙、垃圾等問題。

北屯區三和里長許勝雄表示，「總站夜市」確實未通過審查就擅自開幕，許多觀光遊客的大小車一下子湧入，造成路邊違規停車亂象，附近交通動彈不得，加上部分民眾隨意丟棄垃圾，也衍生環境衛生問題，站在地方立場，當然希望夜市人氣帶動地方繁榮，但呼籲業者仍要負起責任，符合市府相關規定才能營業。

「地方要繁榮，但生活品質也要兼顧！」北屯區北屯里長歐真宗指出，總站夜市之所以被市府勒令停業，就是因為造成許多交通、光害、噪音、油煙問題，讓民眾生活品質受影響，希望市府嚴加把關，也盼業者盡速改善。

經發局指出，總站夜市已經4次書面修正，然而依據業者最新提送的計畫書內容，仍然補正不全，無法解決地方反映的噪音、光害、交通等問題，如營業勢必影響周邊環境及交通，因此依規駁回設置申請。業者如不服經發局所作處分，可於接獲行政處分送達次日起30日內，依「訴願法」第58條第1項規定提起行政救濟，並再次提醒，未取得營業許可前，不得先行招商營業，若夜市違反相關規定，市府將依規處理。

販負責人葉詹嚴表示，他會依法提出訴願，強調「該改進的都改了，請市府放他一條生路」，夜市本來就可以試營運。

台中市議員陳成添認為，業者該補正的內容，要合法補件，附近居民抗議影響交通，都要改善，行政機關有裁量權，本來就該依法行政，至於要怎麼輔導攤商，讓他們申請過關，也要明確告知。