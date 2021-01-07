防疫改線上辦國際廚藝賽 弘光科大餐旅系師生奪2金1銅

因新冠肺炎疫情影響，許多國際性廚藝比賽改成線上比，弘光科技大學餐旅管理系師生參加線上比賽，事先想好流程、烹飪內容，再把過程用影片拍下來，剪輯成5分鐘放在網路上評比。副教授黃汶達在2020 NICC荷蘭國際餐飲挑戰賽獲得兩面金牌，學生劉鎧瑋則利用「清冰箱料理」做出台灣味的乾燒虱目魚捲，在中國大陸東盟職業院校烹飪技能大賽暨青年廚師大賽奪銅牌。

弘光科大餐旅系系主任吳胤瑱表示，疫情影響國際賽多數取消，剛好大陸舉辦線上比賽，便鼓勵學生參加，除了累積經驗外，也讓學生學習如何面對鏡頭「說菜」介紹烹調方式，在網路行銷的新消費時代，線上比賽提供學生一個學習當「廚藝網紅」，增進烹調技術，也練習行銷自己做出的佳餚。

大三學生劉鎧瑋以「創意熱菜」奪中國大陸東盟職業院校烹飪技能大賽暨青年廚師大賽奪銅牌。他說，很想要出國比賽累積經驗，無奈受到疫情影響，只好先後先參加國內的國際牛肉麵節、客家小炒全國爭霸賽、客家粄條文化節，分別獲得季軍、亞軍、冠軍，1月中旬將參加客家小炒總決賽，期間看到中國線上廚藝比賽，在老師鼓勵下報名參加。

劉鎧瑋指出，線上比賽必須要組團隊協助，有人協助錄影、剪接，把製作烹煮過程用5分鐘的時間精彩呈現出來，評比80%來自評審分數，另外20%是把影片放在網路上，由民眾點閱評分，為了要讓中國觀眾，了解台灣食材特色，因此選用虱目魚當材料。

「剛好看到冰箱內還有虱目魚肚、蒜苗，才決定使用既有食材做菜。」劉鎧瑋說，當老師告知這項比賽訊息時，距離報名時間剩下不到一個禮拜，因此，決定冰箱內有什麼食材就做什麼菜。他把虱目魚做成魚捲，內餡包入幕斯及炒過的蒜苗餡，用蒜苗鮮甜味蓋過微微魚腥味，中國評審看到他用台灣食材，烹調出獨特的創意熱菜，給予肯定。

餐旅系副教授黃汶達則參加2020 NICC荷蘭國際餐飲挑戰賽，在包餡軟式麵包、精緻甜點奪兩面金牌。黃汶達表示，該賽事兩年舉辦一次，在疫情還沒爆發前早報名要赴荷蘭參賽，疫情爆發後原本主辦單位要取消賽事，但是顧慮到有荷蘭、土耳其、以色列、韓國、台灣等40多國家的選手報名，十分期待這場賽事，改為線上比賽，這也是他首次參加線上比賽。

黃汶達說，包餡軟式麵包總共兩款，他以熱狗結合麵糰、起司、咖哩，做出台味麵包，另外一款以西方披薩的概念結合白醬製作。精緻甜點則做盤飾點心，以巧克力屋頂的模式製作，兩項比賽製作過程長達數小時，卻只能以5分鐘的影片呈現，「剪接的部分很重要，要把流程中的重點表現出來，讓評審知道產品怎麼做出來。」