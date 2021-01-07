快訊

天天有疫情！我新冠境外再+3 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蠶絲絲素蛋白用於發電 大葉大學碩士生國際研討展鋒芒

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學食生系副教授吳建一(中)指導碩士生江育昌(右)，參加逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心舉辦的「國際生物氫能暨生物程序研討會」榮獲論文第一名。圖／大葉大學提供
大葉大學食生系副教授吳建一(中)指導碩士生江育昌(右)，參加逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心舉辦的「國際生物氫能暨生物程序研討會」榮獲論文第一名。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一指導碩士生江育昌用絲素蛋白膜代替質子交換膜，應用於微生物燃料電池發電的論文參加逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心舉辦的「國際生物氫能暨生物程序研討會」榮獲論文第一名。

食生系副教授吳建一說，綠色能源、友善環境是未來趨勢，學校實驗室獲教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」研發可以淨化廢水又能發電的「綠藻電精靈：微生物燃料電池」，江育昌研究將絲素蛋白應用到微生物燃料電池，未來可以運用到農畜牧業的廢水處理、同時又能發電產生能源。

食生系碩士生江育昌說，過去絲素蛋白主要用於紡織工業和醫療材料工業，而絲也是奈米級電容器材料之一，因此嘗試把絲素蛋白應用到微生物燃料電池上。絲素蛋白是由蠶絲被製程淘汰的蠶繭萃取出的，他將不同比例的絲素蛋白做成薄膜，並與標準質子交換膜實驗對照，證實絲素蛋白膜的生物相容性，使用在一端細菌、一端藻類的微生物燃料電池時，不會影響藻類的汙水處理效果，發電效益也是可行的。

吳建一說，微生物燃料電池的原理是微生物經厭氧作用，把汙水裡面有機物的化學能轉換成電能，陽極、陰極之間有一片質子交換膜，目前國際大廠有生產燃料電池使用的質子交換膜，但單價相對高，為提高大家使用綠色潔淨能源的意願，實驗室進一步思考有沒有可能用農業廢棄物來製作質子交換膜，讓整個製程更友善環境。

大葉大學食生系副教授吳建一(左)指導碩士生江育昌(中)研發絲素蛋白膜運用在微生物燃料電池。圖／大葉大學提供
大葉大學食生系副教授吳建一(左)指導碩士生江育昌(中)研發絲素蛋白膜運用在微生物燃料電池。圖／大葉大學提供

教育部 逢甲大學

延伸閱讀

全宇去年12月營收1.95億元 年增92.09%

外帶麻辣鍋湯底回家後該如何保存？ 專家提醒這幾點要注意！　

影／朴子有對盡忠職守看門鵝 里長上門也險遭啄

全球百大科技研發獎／快時尚兼顧環境永續 微生物染料技術

相關新聞

防疫改線上辦國際廚藝賽 弘光科大餐旅系師生奪2金1銅

因新冠肺炎疫情影響，許多國際性廚藝比賽改成線上比，弘光科技大學餐旅管理系師生參加線上比賽，事先想好流程、烹飪內容，再把過...

蠶絲絲素蛋白用於發電 大葉大學碩士生國際研討展鋒芒

彰化縣大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一指導碩士生江育昌用絲素蛋白膜代替質子交換膜，應用於微生物燃料電池發電的論...

重視青年聲音讓政策更到位！「台中青諮會」網站新登場

青年公共參與零距離！台中市政府精心設計「青年事務諮詢委員會」（簡稱青諮會）的專屬網站，已在2020年12月底上路，專區網...

埔里溪南國小 逾17年跑道將翻修

南投縣埔里鎮溪南國小創校將屆滿百年，但操場跑道已逾17年未翻修，表層老舊剝落，損壞嚴重，僅補丁改善，且因附近樹根生長致鋪...

中市西屯區安和路車禍多 半年奪3命

台中繁華區之一的西屯區安和路台灣大道路口附近，車禍事故頻傳，近半年已造成3人死亡，近2星期又發生5起車禍，居民人心惶惶，...

彰縣去年車禍129人亡 台1線最多

彰化縣警察局統計去年一整年交通違規，第一名是超速共15萬44637件，另未依標誌行駛4萬5687件，違規停車4萬5198...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。