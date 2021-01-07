蠶絲絲素蛋白用於發電 大葉大學碩士生國際研討展鋒芒

彰化縣大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一指導碩士生江育昌用絲素蛋白膜代替質子交換膜，應用於微生物燃料電池發電的論文參加逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心舉辦的「國際生物氫能暨生物程序研討會」榮獲論文第一名。

食生系副教授吳建一說，綠色能源、友善環境是未來趨勢，學校實驗室獲教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」研發可以淨化廢水又能發電的「綠藻電精靈：微生物燃料電池」，江育昌研究將絲素蛋白應用到微生物燃料電池，未來可以運用到農畜牧業的廢水處理、同時又能發電產生能源。

食生系碩士生江育昌說，過去絲素蛋白主要用於紡織工業和醫療材料工業，而絲也是奈米級電容器材料之一，因此嘗試把絲素蛋白應用到微生物燃料電池上。絲素蛋白是由蠶絲被製程淘汰的蠶繭萃取出的，他將不同比例的絲素蛋白做成薄膜，並與標準質子交換膜實驗對照，證實絲素蛋白膜的生物相容性，使用在一端細菌、一端藻類的微生物燃料電池時，不會影響藻類的汙水處理效果，發電效益也是可行的。