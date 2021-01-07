重視青年聲音讓政策更到位！「台中青諮會」網站新登場

青年公共參與零距離！台中市政府精心設計「青年事務諮詢委員會」（簡稱青諮會）的專屬網站，已在2020年12月底上路，專區網羅青諮會各項資訊、提案參採情形、會議資訊及影像紀錄等專屬青年委員的相關訊息，線上一指瞭解年輕世代關注的議題及觀點，共同打造有利於青年發展的幸福城市。

研考會主任委員吳皇昇表示，「青年是台中的新希望！」除了傾聽青年聲音，更應展現回應年輕人期待的誠心。

台中市在前市長林佳龍時期成立「青年審議會」，官員要列席、備詢，因青年沒有民意基礎，引發不少外界疑義，有議員覺得不被尊重，且有跌床架屋的疑慮。盧秀燕上任後，2019年轉型成「青年事務諮詢委員會」，讓青年繼續發聲，只是身份轉型成「顧問角色」。

研考會主委吳皇昇表示，一開始仍由教育局負責，但教育局比較偏「輔導」性質，2020年7月市府高層決議由研考會接手，集結百位各領域的優秀青年，共同為台中市政凝聚進步思想、添加創新活力，也發揮跨機關協調整合能力，藉由這次青諮會官網的設立，記錄公開本市青年委員對市政的提案內容及機關回應情形，滿足民眾知的權利，創造公共參與零距離。

研考會指出，台中青諮會官方網站，以對話框作為主視覺設計，象徵市府與年輕世代對話的開啟，並滾動式揭露當屆青年委員簡介、提案參採情形、會議資訊及影像紀錄等相關訊息，供民眾清楚掌握提案辦理進度，另採用響應式網頁設計，方便民眾一機在手隨時掌握訊息。