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鹿谷農會用人民幣發加班費 勞動部：違法可開罰

中央社 / 台北6日電

南投縣鹿谷鄉農會今天遭爆料曾發人民幣給員工當加班費，勞動部今天指出，勞動基準法明定工資應以法定通用貨幣給付，人民幣非法定通用貨幣，即便員工沒有不滿仍屬違法。

民進黨南投縣黨部執行委員曾琮愷、水里鄉長陳癸佑等人今天到南投縣政府陳情表示，有鹿谷鄉農會員工陳情指民國106年間收到農會發放的加班費是人民幣，質疑這筆款項是否合法、有無依正常管道攜帶入境、是否與農會選舉有關，希望南投縣政府、司法單位查明。

對此，勞動部官員指出，勞基法22條明訂，工資的給付應以法定通用貨幣給付，雇主若在台灣發給勞工工資，就應用法定通用貨幣，也就是新台幣給付，而工資是指勞工因工作而獲得的報酬，包含薪資、加班費等。

官員也提到，即便員工對於縣府發人民幣做法沒有不滿，但以法定通用貨幣給付是勞基法明文規定，人民幣不是法定通用貨幣，因此農會做法仍屬違規，可依勞基法開罰新台幣2萬至100萬元。

加班費 人民幣

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