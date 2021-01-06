員林二大知名內衣公司 年度廠拍好康多

彰化縣員林市曼黛瑪璉年度廠拍將於於1月8日到10日登場，8日開幕當天有100份新春紅包排隊送，購物金可立即折，還加碼送出6666元現金幸運大紅包。

員林另一家知名內衣公司波曼妮亞的廠拍則到2月7日，包括機能內衣4套1000元。

「曼黛瑪璉&瑪登瑪朵廠慶購物節」8、9日有天天排隊送百名新春紅包，開幕當天有Formosa Sexy啦啦隊活力表演，9日周六則有保庇天后王彩樺與電子三太子將現身，用電音讓大家搖滾動起來，還打造新春市集「燈籠彩繪」親子同樂區，準備燈籠、畫筆，讓小朋友揮灑創意。

今年廠拍有每日限量推出168紅運福袋，還有新品任2件8折，「跑」好康運動系列買1送1、「挑」舒適運動單品清一色單一價、「碰」運氣每日一物天天搶，最低只要199元。而1月7日下午一點到五點也特別開放搶先買時段，讓大家利用非假日避開人潮優先購。

當日購買的發票，累計滿3500元還可兌換摸彩券，獎品有 Gogoro電動機車、Dyson吸塵器、Le Creuset鑄鐵鍋、全聯禮券捌仟元，發票也可兌換包括滿額贈品。廠拍地點在員林市員草路929號。

員林市另一家知名內衣公司波曼妮亞也正在舉辦廠拍特賣會，且廠拍會逾一個月，超過10萬件內衣褲以破盤特價拍賣，包括內褲50元、1千元4套內衣褲，相當下殺2折到2.5折，讓消費者開心帶回家。

雅捷仕公司總監康孟珍說，雅捷仕原替美國、日本、法國大廠代工內衣褲，2009年自創品牌「波曼妮亞」主打年輕、活潑款式，並以調整型內衣方式重新打版，製作更具集中托高功能性的內衣，獲消費者喜愛。