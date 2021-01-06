萊豬再駁火 民進黨市議員罵區公所視導「白癡喔！」

台中市太平區公所視導林豐民上午代表區長許貴芳參加扶輪社槌球活動時，利用致詞機會請在場人士支持國產豬、拒吃萊豬時，引起站在他身旁才剛致詞完的民進黨籍市議員蔡耀頡不悅，當場大聲說「不應該講這個，白癡喔！」也在場的另名市議員李麗華的女兒、辦公室主任黃佳恬針對此，下午發出新聞稿，譴責蔡不該在公開場合罵人白癡，是「全台灣最壞示範！」。

蔡耀頡說，他不是要攻擊任何人，若他的發言讓林豐民不舒服，他表示抱歉，也願意檢討，但「什麼場合適合說什麼話」、「我也支持台灣豬」林豐民是公務人員，不該引導民眾該支持什麼，不支持什麼，應該讓市場去決定大家該吃什麼東西。

他說，對於措辭不妥感到抱歉，但當下僅是希望單純不要比賽失焦， 畢竟選手們都相當期待及用心準備這一次比賽， 應多鼓勵及表揚選手們的表現為主才是

黃佳恬說，當時蔡耀頡聽到拒絕萊豬發言，隨即大聲吼著要區公所視導不要提拒絕萊豬一事。她當時也正舉著手比著打叉的手勢，以示支持並呼應林豐民，還要林「大聲一點」蔡耀頡的舉動不僅公然羞辱了林豐民，也羞辱了她和當時舉手表示贊成的來賓。

她說，守護食安是全台灣人民希望的，民進黨議員這麼情緒失控，「是全台灣年輕民代最壞示範」。

林豐民回到區公所立即報告了此事，許貴芳則給予鼓勵，表示這是關係市民食的安全的事，站在區公所立場本該宣導，未來也會持續這麼做。區公所還為拒吃萊豬製作了一些宣導牌，各相關課室未來還該帶著宣導牌應利用機會進行宣導。