影／超逼真！青花瓷盤裝三層肉 皮革製不怕萊豬

鹿港皮雕藝師施敦仁幾乎「無所不能雕」，作品包含傳統人物、祭祀的牲禮等，也有現代的馬鞍、鬼面、拖鞋等，最近國內「豬肉」討論多，他的皮雕三層肉相當仿真，讓人看了忍不住想咬一口，在展覽上也格外受矚目。

施敦仁早期是皮帶工廠的業者，因興趣使然，下班後開始在家拿著皮件敲敲打打，久而久之刻出來的作品越來越多，手法越來越純熟，因此轉向了皮雕創作之路。

施敦仁表示，作品時常借由西方外來的藝術技巧，融合中國傳統元素，中西藝術合併後，重新展現不同於西方風格的中國式皮雕創作。

展出現場還布置出祭祀的供桌，呈現鹿港濃郁的傳統民俗風味，一般祭祀常見三層豬肉，施敦仁也呈現在皮雕作品上，肉的紋路形狀唯妙唯肖，就連裝三層肉的盤子看似青花瓷盤，卻也是皮革製成，讓人讚嘆不已。

施敦仁作品在皮雕基本的捏塑、雕刻、敲打、彩繪、蠟染、絞染、烙燒、剪黏、編織等技巧中，利用中國傳統吉祥圖案、人物、花卉等元素，並加入書法、詩詞等中國傳統藝術於其中。

鹿港鎮長許志宏表示，施敦仁的皮雕作品不只是單一的藝術創作作品，可從其中欣賞到西方皮雕藝術、彩繪之美、中國的書法之美、詩詞之意境等。 施敦仁於鹿港公會堂舉行「傳統與現代 皮在一起」創作展，自今年年1月6日起至31日止。