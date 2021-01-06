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一個社宅花10億、50年回本 盧秀燕：實現社會正義要做
台中市大里區光正段二期社會住宅下午動土，市長盧秀燕致詞時感嘆，這樣一期232戶的社會住宅要花10億元，而且要50年才能回本，這是許多縣市推動緩慢的原因，而且舖一條路、蓋一個活動中心都馬上看得到，「但是我們要做，要讓台中市的居住正義實現」。
盧秀燕說，目前興建中、陸續要開工的有10幾處，在她這屆任內要突破5000戶，因此，「我們捨得、願意！」而且這些預算都是台中市自己的預算。
她強調，為什麼市府要把社會住宅稱為是社會「好宅」是因為它有一般豪宅所沒有的規畫，像是裡面有托嬰中心、社會福利機構、韻律教室、多功能中心，還有長輩們可以休閒的空間，還有實驗型店舖，最重要的是比外面的便宜，而且政府提供管理跟服務。
盧秀燕還特別感謝市議員段緯宇，表示因為段很重視停車問題，市府原在此案僅規畫地下2層，現已主動多增加一層，好讓汽車停車位有228個、機車停車位有372個，以232戶而言，約每戶可有兩個多的停車空間，這也是一般住家所沒有的。
據住宅發展工程處簡報指出，大里區光正段二期社會住宅位在大里區仁化與健民路口，由市府編列計畫經費 10億1千餘萬元進行，規畫地下3 層、地上13層複合混居式的住宅，且地面1樓設有店鋪、托嬰中心，2樓有社福空間、實驗店鋪、瑜伽室及多功能教室，2樓以上則提供了8坪的1房型90戶、16坪的2房型109戶，和24坪的3房型33戶，共計232戶，預計113。
另外，也增加社區共享空間，以及混合多元居住與活動空間，以增加居民的社會參與度。設計上採「 埕中有樹，聆聽自然 」主軸， 且呼應本案都市農園概念 ，利用屋頂、各層戶外平台、綠地種植可食植栽，讓民眾了解日常飲食與環境的緊密關係，產生社區營造、環境美學、環保節能、食農教育等延伸效益。
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