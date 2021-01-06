台中總站夜市申請被駁回 市府：未有效解決交通衝擊

名噪一時的台中市北屯區總站夜市去年雙十連假首日開幕造成轟動，交通大打結，加上電壓出問題造成大停電，市府經發局長張峯源率隊稽查，以業者申請營運許可未核准即自行開幕，開罰6萬元勒令停業。攤商今出具經發局去年12月30日所發的公文，以「設置計畫書補正不全」為由，駁回設置申請，等於對總站夜市申請設置案宣判死刑。攤商決定明天（7日）到市府前抗議。

經發局表示，依台中市攤販集中區管理自治條例，相關文件未補齊者，經發局通知30天內補正，屆期如果還未補正，就駁回申請，本案4次修正，業者提出的計畫書內容無法解決周邊噪音等問題及對交通衝擊。如果業者不服，可在收文30日內提起訴願。

總站夜市開業首日，吸引民眾光顧，中捷松竹站、舊社站周邊交通打結大亂，第2天因用電量大增導致跳電，台電派員了解發現夜市用電申請名目不符，立即斷電，第3天業者自置發電機堅持營業，市府經發局開出6萬元罰單，要求停業，業者才暫停，待申照核准後再繼續營業。

攤商指出，一停快3個月，業者多次向市府經發局提交「總站夜市」攤販集中區設置計畫書，經發局要求提出交通維護計畫。一名攤商今出具經發局去年12月30日的公文，經發局以「設置計畫書補正不全」為由，駁回設置申請。

有業者表示，當初設攤到處借款籌措租金約40萬元，市府不核發營業許可，現在整天被追債。「不開場我簡直無路可走」。另有攤商表示，眼看農曆年快到了，年後又要繳小孩學費，現在再去別的夜市租攤位也付不起租金，不知未來的生活怎麼過。

攤商為爭取生存權，已組成自救會，總站夜市自救會召集人「小郭」說，當初攤商是看到此地合法，地目也符合規範，才投資在此長期設攤，3個月沒收入，生計成問題。明（7日）上午10點將到市府抗議遞陳情書，爭取攤商的生存權。

總站夜市業者葉詹嚴表示，如果總站夜市設置計畫書不周全，他懇求經發局輔導如何達到標準。目前約200攤商要倚賴「總站夜市」營業，他拜託市長盧秀燕「發揮媽祖婆的慈悲心」很多家庭等待市府伸出援手。