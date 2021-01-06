員林千人圍爐宴受疫情影響取消 企業界送暖不打洋

受疫情影響，彰化縣員林廣寧樂善團連續舉辦7年的「寒冬圍爐千人饗宴」活動今年將停辦，由於參加的弱勢民眾和動員的志工高達四千人，考量疫情有升溫情形，不得已只能暫緩辦理。不過企業界的送暖活動仍不打烊，聚茂生技總經理賴明毅今年仍將辦招待300名塞士圍爐，只是防疫措施將加強。

彰化縣議員、廣寧樂善團團長張雪如說，「寒冬圍爐千人饗宴」從7年前的100桌，到去年圍爐宴席開300桌，招待3000名弱勢家庭成員、獨居老人等，熱心贊助的企業與機關社團今年也頻頻詢問想要認養桌次，但考量到舉辦時還要動員約千人的志工接送、會場服務等，群聚的人實在太多，今年為配合防疫忍痛不辦。

「我還等著要跟你們一起圍爐吃飯啊」張雪如說，其實聽到先前參加圍爐的老先生打來詢問圍爐宴，她也覺得難過，今年不辦，她知道很多人會失望，也曾考量過要用送餐來代替，但畢竟每年的圍爐宴是要讓弱勢族群與獨老感受到一起圍爐的溫暖交流，但今年疫情變化太大，為免冒險，仍決定不辦。

張雪如說，不過他們改為1月底辦跳蚤市場，將募集二手物資義賣，做為弱勢兒童夏令營經費，因圍爐宴不辦，今年會再增加兒童春令營。

彰化縣聚茂生技總經理賴明毅去年也發起招待200名寒士圍爐，今年將再與社區合 辦，再增加為30桌，招待300名寒士圍爐，預計在2月下旬辦圍爐，而且今年還要提高圍爐餐館的檔次，希望在寒冬中能讓寒士感受到溫暖。

賴明毅說，今年圍爐活動也會加強防疫措施，計畫在現場有沐浴車，可以讓寒士洗個舒服的澡，並會贈送聚茂生產的口罩，送給圍爐寒士，也能加強防疫宣導，讓這些弱勢族群重視防疫，感受到各界的關懷。

彰化縣溪湖獅子會也結合樂湖食物銀行辦送暖活動，將於1月10日上午10點到12點將在溪湖鎮汴頭里保安宮廣場舉辦「愛在溪湖 冬令送暖」活動，除了發送給關懷戶生活慰問品外、平安餐饗及聯歡表演外，也有愛心義剪、春聯揮毫義贈，民眾可前往參加，但也需戴口罩加強防疫。