能源局「願跳出來承擔」 大彰化西南離岸風電通過環差

環保署環評大會今天審查「大彰化西南離岸風力發電計畫」環境影響差異分析報告，此案牽涉風機及離岸變電站基礎設計、海床防淘刷保護工面積等安全結構問題，環評委員提醒近年極端颱風加劇，「風機掉下來可能打到白海豚」，經濟部能源局說，結構安全都經過專業技師把關，「願意跳出來承擔」，全案順利通過環評大會。

大彰化西南離岸風電計畫位於彰化縣線西鄉、鹿港鎮外海，風場面積126.3平方公里，最大裝置容量642.5MW，海域工程包括風機基礎、塔架及葉片組立、海域電纜等設施，預計今年第一季施工；此次環差內容包括變更風機與離岸變電站基礎設計、海床防淘刷保護工面積，並新增修正環境保護對策、環境監測、安全管理計畫。

環評委員白子易表示，此次環差變更有部分牽涉結構安全性問題，2015年蘇迪勒颱風在外海吹垮8隻風機，甚至攔腰折斷，負載安全係數值有必要審慎評估，且離岸變電站在極端地震下的承載利用率為0.94可能不足，看起來還是有點危險，「竹科隨便一個電線桿掉下來都會打到一個博士，風機如果掉下來可能打到白海豚」。

目前有其他風場案件的風機間距為700公尺，而此案風機間距為500公尺，不少委員關切能否再拉高，否則國家整體政策會有不一致性。環評委員朱信認為，此案風機間距應該要有合理範圍，不要跟其他風場差距太大；環評委員張學文說，間距若不夠寬，對鳥類、蝙蝠不利，建議可以考慮東西向拉寬、南北向減短，否則若一處風場間距寬、另一處風場間距窄，鳥類通過時亂度及變化會比較大。

開發單位指出，目前使用風機容量為8MW，相對較小，且此次環差也沒有提出改變風機間距，近期有些案例是因為改用更大風機才需要重新編排位置；至於結構安全問題，已經針對颱風極端風速、極端地震狀況做設計，並經過標檢局把關，標準比國際更嚴格。

開發單位說，環保署、能源局近期曾找業者開會討論風機間距問題，當初政策環評結論是制定8MW風機間距500公尺，不過未來可能有大型風機進入有必要重新檢討，但此案並未做任何間距變更且也使用8MW風機，符合政策環評結論；不過考量第二階段2025年併網時不一定買得到8MW風機，屆時若使用更大風機，願意重新討論間距。

閉門會議上，環評委員持續關切風機間距，環保署綜計處表示，由於此案環差並未提出變更風機間距，無法實質處理此問題，建議等到未來營運後的環境調查等相關階段再來處理。另有委員再度提到結構安全，能源局說，設計監造都有請技師簽證，竣工時標檢局也有做整套檢驗，從開發到最後都有完整審查，強調能源局「願意跳出來承擔」，全案最後順利通過環評大會。