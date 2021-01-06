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豐原葫蘆墩橋牌坊復位空蕩蕩 前市長張溢城贈松綠美化

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
前台中縣豐原市長張溢城捐贈5株五葉松，台中市養工處昨日栽種在牌坊旁及公園內，加強綠美化。圖／張溢城提供
前台中縣豐原市長張溢城捐贈5株五葉松，台中市養工處昨日栽種在牌坊旁及公園內，加強綠美化。圖／張溢城提供

前台中縣豐原市長張溢城卸任後回歸山林，在新社區開設農場經營，因地方鄉親反映他過去爭取的豐原葫蘆墩公園內的「葫蘆墩橋」牌坊，在台中花博結束後重新豎立，但周邊欠缺林木，不夠美觀，他決定捐贈5株五葉松，台中市養工處昨日栽種在牌坊旁及公園內，加強綠美化

豐原區葫蘆墩公園是張溢城擔任豐原市長時，向內政部營建署爭取補助興建，2005年並於園區內設立最大地標「葫蘆墩橋」牌坊，成為入口重要意象；但是該牌坊先前因配合台中花博設計，僅留下題字石塊於入口處，部分石材移作園區內座椅，隨著花博落幕，市府將牌坊原位恢復。

不過，「葫蘆墩橋」牌坊重新豎立後，雖然重現深具歷史意義的地標，但地方居民認為牌坊兩旁空蕩蕩的，少了些林木，相當可惜。張溢城得知後捐贈5株五葉松，台中市養工處昨日將其中2棵種植在牌坊旁，其他則種植在公園內。

張溢城表示，葫蘆墩公園是他在任時興建，因地方反映公園內有缺木情形，因此他捐贈苗木加強綠美化，讓公園更美觀，民眾也賞心悅目。

前台中縣豐原市長張溢城(左2)捐贈5株五葉松，種植在豐原葫蘆墩公園內。圖／張溢城提供
前台中縣豐原市長張溢城(左2)捐贈5株五葉松，種植在豐原葫蘆墩公園內。圖／張溢城提供

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