影／盧秀燕不重視基層里長？ 大里區兩里長挺身說明

針對台中市里長聯合總會總會長陳建良上午批評市長盧秀燕不重視基層里長，市長盧秀燕下午在大里區主持社會住宅動土時並不就此回答媒體詢問，但立仁里長鄭伯其、塗城里長黃仁耀則跳出來受訪，並指出盧秀燕長期以來都關心基層，過去兩年在大里開的市政會議不僅親自來，而且對里長提出的案子都非常重視。

鄭伯其說，里長們要的是會做事且會建設的市長，不是只會在五星飯店吃飯的市長。鄭伯其此番話似在回批里長聯合總會總會長陳建良，因為聯合總會上午舉辦活動的地點就是在台中市的五星級飯店，陳建良以盧未出席而批她「說重視，居然沒有來！」。

黃仁耀也說，盧秀燕對里長的建議案都非常重視，他出示前年里長所提的每項法案，盧秀燕在去年開會時都請研考會針對每案逐一報告，「我當了3屆的里長，沒有一位市長像她這麼用心、做得那麼好！」。

黃仁耀翻閱手上資料要大家看，並說，每一件案子的達成率多少，都清清楚楚，「有沒有在做，大家都看得出來」。

台中市里長聯合總會上午在台中市林酒店舉辦台中市各區里長交流活動，市長盧秀燕沒有到場，由副市長黃國榮、民政局長吳世瑋代表出席。