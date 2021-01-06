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中捷啟動台中軌道新生活 連結4處轉運中心發展商機

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府交通局在台北舉辦「軌道新生活與友善城市」研討會，廣邀轉運站營運業者、軌道專家學者及政府軌道相關部門，討論軌道城市發展。 圖／台中交通局提供
台中市政府交通局在台北舉辦「軌道新生活與友善城市」研討會，廣邀轉運站營運業者、軌道專家學者及政府軌道相關部門，討論軌道城市發展。 圖／台中交通局提供

台中市政府交通局昨在台北舉辦「軌道新生活與友善城市」研討會，廣邀轉運站營運業者、軌道專家學者及政府軌道相關部門，討論軌道城市發展、場站開發及與周邊區域連結，為台中市發展集思廣益。

在轉運站營運部分，統一企業副理陳思齊及鼎漢經理曹晉瑜建議，未來轉運站應妥善規劃轉乘接駁運具，方便民眾前往；萬達通協理王德潤則建議，轉運站營運首重月台周轉效率，且須就未來發展預留空間，如電動車充電設備等，另列舉台北美河市開發案、高雄新京站等實際案例，說明如何將住宅與交通用地進行更緊密的連結，並以捷運大眾運輸為導向(TOD)發展土地多元機能。

台北捷運工程局主任秘書王偉表示，捷運與周邊環境人行系統極重要，可預先就各運輸系統連通界面進行整合及預留空間，提供民眾便利無礙的轉乘環境。

台大土木系教授賴勇成舉日本阪急電鐵及東京急行電鐵為例，建議透過都市計畫，整合交通運輸、混合土地使用及環境保存，達成永續的城市經營。

交通局長葉昭甫表示，專家學者的經驗與建議都將納入政策規劃，期整合大眾運輸場站及周邊土地使用，營造舒適步行廊道及優質交通環境，打造台中成為友善人本、永續發展的軌道城市。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，感謝專家學者們提供建議，台中積極推動捷運建設，並同步推動豐原、水湳、烏日及台中車站4處城際轉運中心，將軌道、國道客運及市區公車連結，打造交通任意門，完善大台中大眾運輸環境。

台中市政府交通局在台北舉辦「軌道新生活與友善城市」研討會，廣邀轉運站營運業者、軌道專家學者及政府軌道相關部門，討論軌道城市發展。 圖／台中交通局提供
台中市政府交通局在台北舉辦「軌道新生活與友善城市」研討會，廣邀轉運站營運業者、軌道專家學者及政府軌道相關部門，討論軌道城市發展。 圖／台中交通局提供

捷運 台中市 國道客運

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