快訊

國安法的趕盡殺絕：香港報復民主「35+初選大捕抓」

華航新塗裝貨機傳飛香港遭擋 林佳龍這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3年慨捐320萬又贈車 「達成」再捐220萬助南投社福

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
桃園市達成慈善基金會長期關注南投縣社福需求，今捐贈220萬元給縣府協助照料弱勢家庭。圖／南投縣政府提供
桃園市達成慈善基金會長期關注南投縣社福需求，今捐贈220萬元給縣府協助照料弱勢家庭。圖／南投縣政府提供

桃園市達成慈善基金會長期關注南投縣社福需求，3年多來捐贈達320萬元善款及1輛社工訪視專用車，該基金會今再慨捐220萬元給縣府助弱，縣長林明溱感謝表示，將用於資助弱勢喪葬補助費，一部分將存入「兒少未來教育與發展帳戶」。

南投縣政府指出，達成慈善基金會從3年多前開始關注扶助南投社福，陸續捐贈達320萬元，善款全數用於資助弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，去年該會得知道府內上百名社工員共用1輛公務車，平時多騎車出勤，而捐1輛社工訪視專用車。

沒想到，今年才剛開始，達成基金會董事長夫婦陳秉洋和魏玉瑩、常務監事許碧雲、副董事長鍾和貴、董事簡慧瓊、徐淑蓉、楊守善、陳若雲等人今天代表該會會員再慨捐220萬元給縣府，南投縣長林明溱也親自接待並代表縣民接受善款。

林明溱感謝表示，2021年新年伊始就獲得這麼好的善心大禮，這已是達成基金會第四度捐款給南投縣，4年內就已捐贈達540萬元，縣府不僅會嚴謹善用，嘉惠最需要的縣民，更代表所有縣民感謝達成基金會所有成員的愛心。

陳秉洋則說，達成基金會成立9年，會員都是桃園當地的小生意人，因知道林縣長和其縣府團隊對社會福利救助用心，地方也有需求，因此連年協助，這次捐款220萬元則是集合80多個「存錢筒」才籌齊，盼拋磚引玉能有更多人響應公益。

針對該筆220萬元善款，縣府表示，將用來協助無力殮葬的弱勢家庭，提供每戶5000至10000元喪葬費，減輕其負擔，一部分則將存入縣府「兒童及少年未來教育與發展帳戶」提供遭遇困境無法持續繳存兒少儲蓄金費用者，避免儲蓄中斷。

社工 林明溱 捐款

延伸閱讀

影／南投縣長帶頭查萊豬 林明溱：敢賣就貼「萊豬專賣店」

產量減但品質更佳 林明溱推薦鹿谷冬季凍頂烏龍茶

影／直徑105公分！ 全國最大的國王派現身南投

源自法國美味甜點 全台最大「國王派」現身南投

相關新聞

彰化10大測速桿排行榜出爐 共取締5萬多件進帳9千萬

彰化縣目前在一般道路共設有62處地點設有固定式測速桿，據縣警局交通隊統計去年全年共取締超速件數達5萬7493件，以汽車1...

盧秀燕不重視基層里長？ 大里區兩里長挺身說明

針對台中市里長聯合總會總會長陳建良上午批評市長盧秀燕不重視基層里長，市長盧秀燕下午在大里區主持社會住宅動土時並不就此回答...

中捷啟動台中軌道新生活 連結4處轉運中心發展商機

台中市政府交通局昨在台北舉辦「軌道新生活與友善城市」研討會，廣邀轉運站營運業者、軌道專家學者及政府軌道相關部門，討論軌道...

3年慨捐320萬又贈車 「達成」再捐220萬助南投社福

桃園市達成慈善基金會長期關注南投縣社福需求，3年多來捐贈達320萬元善款及1輛社工訪視專用車，該基金會今再慨捐220萬元...

南投溪南國小操場跑道破舊 縣府欲砸500萬元翻新

南投縣埔里鎮溪南國小創校將屆滿100年，但該校操場跑道已逾17年未翻新，跑道面層老舊剝落，損壞相當嚴重，卻僅補丁改善，更...

台中這路段半年3死！市議員邀市府會勘避免悲劇重演

台中市議員楊正中因台中市西屯區協和里安和路（台灣大道路口到協和南巷路口）近期車禍頻傳，半年來造成三人死亡，近二星期至少發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。