3年慨捐320萬又贈車 「達成」再捐220萬助南投社福

桃園市達成慈善基金會長期關注南投縣社福需求，3年多來捐贈達320萬元善款及1輛社工訪視專用車，該基金會今再慨捐220萬元給縣府助弱，縣長林明溱感謝表示，將用於資助弱勢喪葬補助費，一部分將存入「兒少未來教育與發展帳戶」。

南投縣政府指出，達成慈善基金會從3年多前開始關注扶助南投社福，陸續捐贈達320萬元，善款全數用於資助弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，去年該會得知道府內上百名社工員共用1輛公務車，平時多騎車出勤，而捐1輛社工訪視專用車。

沒想到，今年才剛開始，達成基金會董事長夫婦陳秉洋和魏玉瑩、常務監事許碧雲、副董事長鍾和貴、董事簡慧瓊、徐淑蓉、楊守善、陳若雲等人今天代表該會會員再慨捐220萬元給縣府，南投縣長林明溱也親自接待並代表縣民接受善款。

林明溱感謝表示，2021年新年伊始就獲得這麼好的善心大禮，這已是達成基金會第四度捐款給南投縣，4年內就已捐贈達540萬元，縣府不僅會嚴謹善用，嘉惠最需要的縣民，更代表所有縣民感謝達成基金會所有成員的愛心。

陳秉洋則說，達成基金會成立9年，會員都是桃園當地的小生意人，因知道林縣長和其縣府團隊對社會福利救助用心，地方也有需求，因此連年協助，這次捐款220萬元則是集合80多個「存錢筒」才籌齊，盼拋磚引玉能有更多人響應公益。

針對該筆220萬元善款，縣府表示，將用來協助無力殮葬的弱勢家庭，提供每戶5000至10000元喪葬費，減輕其負擔，一部分則將存入縣府「兒童及少年未來教育與發展帳戶」提供遭遇困境無法持續繳存兒少儲蓄金費用者，避免儲蓄中斷。