彰化10大測速桿排行榜出爐 共取締5萬多件進帳9千萬

彰化縣目前在一般道路共設有62處地點設有固定式測速桿，據縣警局交通隊統計去年全年共取締超速件數達5萬7493件，以汽車1600元基本罰計算，即可為公庫帶進9200萬元；測速桿取締10大排行榜也出爐，仍由彰化市台74甲線(東外環)2.2k的1萬6974奪冠，其次是員林市員埔路與三潭口的8116件，第3名則是縣道139線20.99K處的7874件，警方籲請駕駛人基於安全，遵守速限，以免傷了荷包。

至於第4名則是和美鎮線東路5段291號南側170公尺處測速桿6865件、第6名是芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口5542件、第7名是社頭鄉縣道141線66K處的2774、第8名是和美鎮和港路西興路口的2558件、第9名是北斗鎮斗苑路與斗苑路2段307巷口，第10名則是下半年才開張的花壇郷台1線194.496處的2088件，即有可觀的成績。至於往年都名列的前3名的大村鄉台1線201.4k處，今年只有256件，下半年則沒有運轉。

其中，名列排行榜冠軍彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，從南向改為北向，再回到南向，很多駕駛人都知道，但油門一踩時速都超過80公里（速限70公里另加10公里寬容值） ，再以1萬6974件遙遙領先第二名一倍，一般認為是很多駕駛人從限速90公里的台74號線中彰快速道路接過來已屬一般道路的74號甲線，速限是70公里，卻往往疏於注意，當做快速道路在開，只要時速達80公里以上就會被拍照，吃到紅單。

第二名員林市員埔路與三潭口的8116件，則是新設不久的新秀，令人刮目相看；至於居第3名的八卦山縣道139線 20.99K處測速桿，是為了防制超跑、大型重機等競飆而設置，上半年是3616件，但因今年已造成4人車禍死亡，在10月下旬調低速限為40公里，下半年告締件數即飆升到4258件，拿下排行榜第三名。

縣警局交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。