鹿谷農會用人民幣發加班費 縣府：未接獲員工不滿

南投縣鹿谷鄉農會今天遭爆，透過旅遊團員攜帶符合限額的人民幣入境後，發給員工當加班費；對此，縣府初步了解未觸犯相關法律，也未接獲農會員工因此不滿反映或檢舉。

民進黨南投縣黨部執行委員曾琮愷、水里鄉長陳癸佑等人今天到南投縣政府陳情表示，有鹿谷鄉農會員工陳情指民國106年間收到農會發放的加班費是人民幣，質疑這筆款項是否合法、有無依正常管道攜帶入境、是否與農會選舉有關，希望南投縣政府、司法單位查明。

曾琮愷指出，鹿谷鄉農會106年6月及12月（或107年1月）疑以人民幣當員工加班費，每人每次收到折合約新台幣7000元的人民幣，共發出約人民幣60多萬元，而這筆款項疑是鹿谷鄉農會106年或105年辦理會員代表及理監事到中國大陸自強活動時，返台時請參與者協助攜帶入境。不過，員工擔心被秋後算帳，今天未能挺身而出。

對此，鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，農會在中國大陸開帳戶供陸方客戶買茶時匯款，不過這筆人民幣80萬元款項難以匯回台灣，若一次提領回台灣要兌換為新台幣，銀行也拒絕，因此，透過團員以合法額度攜帶入境，再以現鈔發給員工當加班費，類似「向員工換新台幣」的概念，員工到對岸旅遊時可使用，過程無違法。

南投縣政府農業處長陳瑞慶代表收下曾琮愷等人遞交的陳情書，陳瑞慶說，縣府今天接獲陳情得知鹿谷鄉農會使用人民幣發給員工，初步了解過程未違反相關法律，若農會與員工雙方合意「也沒問題」，縣府至今未接獲農會員工舉發或反映，但仍會請鹿谷鄉農會說明。

陳癸佑的妻子陳尤敏有意競逐鹿谷鄉農會總幹事，符合資格完成登記，但因綜合分數未達標，未能進入面試階段，因此，農會高層質疑是否因競逐農會職位失利而藉端生事；對此，陳癸佑表示，妻子陳尤敏登記候聘鹿谷鄉農會總幹事後，拜訪農民及員工得知農會用人民幣發加班費，希望透過他們反映這件事。