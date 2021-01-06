快訊

又增兩例英國變種病毒 英籍7旬男來台探親帶入病毒

開放2000間集中檢疫所供國人居檢 1月8日可上網訂房

鹿谷農會用人民幣發加班費 縣府：未接獲員工不滿

中央社 / 南投縣6日電

南投縣鹿谷鄉農會今天遭爆，透過旅遊團員攜帶符合限額的人民幣入境後，發給員工當加班費；對此，縣府初步了解未觸犯相關法律，也未接獲農會員工因此不滿反映或檢舉。

民進黨南投縣黨部執行委員曾琮愷、水里鄉長陳癸佑等人今天到南投縣政府陳情表示，有鹿谷鄉農會員工陳情指民國106年間收到農會發放的加班費是人民幣，質疑這筆款項是否合法、有無依正常管道攜帶入境、是否與農會選舉有關，希望南投縣政府、司法單位查明。

曾琮愷指出，鹿谷鄉農會106年6月及12月（或107年1月）疑以人民幣當員工加班費，每人每次收到折合約新台幣7000元的人民幣，共發出約人民幣60多萬元，而這筆款項疑是鹿谷鄉農會106年或105年辦理會員代表及理監事到中國大陸自強活動時，返台時請參與者協助攜帶入境。不過，員工擔心被秋後算帳，今天未能挺身而出。

對此，鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，農會在中國大陸開帳戶供陸方客戶買茶時匯款，不過這筆人民幣80萬元款項難以匯回台灣，若一次提領回台灣要兌換為新台幣，銀行也拒絕，因此，透過團員以合法額度攜帶入境，再以現鈔發給員工當加班費，類似「向員工換新台幣」的概念，員工到對岸旅遊時可使用，過程無違法。

南投縣政府農業處長陳瑞慶代表收下曾琮愷等人遞交的陳情書，陳瑞慶說，縣府今天接獲陳情得知鹿谷鄉農會使用人民幣發給員工，初步了解過程未違反相關法律，若農會與員工雙方合意「也沒問題」，縣府至今未接獲農會員工舉發或反映，但仍會請鹿谷鄉農會說明。

陳癸佑的妻子陳尤敏有意競逐鹿谷鄉農會總幹事，符合資格完成登記，但因綜合分數未達標，未能進入面試階段，因此，農會高層質疑是否因競逐農會職位失利而藉端生事；對此，陳癸佑表示，妻子陳尤敏登記候聘鹿谷鄉農會總幹事後，拜訪農民及員工得知農會用人民幣發加班費，希望透過他們反映這件事。

加班費 人民幣

延伸閱讀

影／以人民幣發加班費 南投鹿谷農會遭質疑陳抗

境外生專案入境 教部6日討論

嚴防本土病例 北京對入境進京人員實施「14+7」檢疫

農漁會選舉檢舉獎金200萬元 起訴可先領4分之1

相關新聞

影／以人民幣發加班費 南投鹿谷農會遭質疑陳抗

民進黨南投縣黨部執行委員林良政、全國黨代表曾琮愷、水里鄉長陳癸佑等人今率鹿谷鄉農民至縣府陳情，指稱當地農會106年間以人...

療癒系美景步道！快到雙崎部落埋伏坪步道小旅行

台中市和平區的雙崎部落緊臨雪山山脈及大安溪，地理位置特殊，擁有豐富的生態與宜人的氣候。台中市政府觀光旅遊局配合自然環境，...

南投溪南國小操場跑道破舊 縣府欲砸500萬元翻新

南投縣埔里鎮溪南國小創校將屆滿100年，但該校操場跑道已逾17年未翻新，跑道面層老舊剝落，損壞相當嚴重，卻僅補丁改善，更...

台中這路段半年3死！市議員邀市府會勘避免悲劇重演

台中市議員楊正中因台中市西屯區協和里安和路（台灣大道路口到協和南巷路口）近期車禍頻傳，半年來造成三人死亡，近二星期至少發...

辭科技、房仲業返鄉務農 彰化9青農合推蔬菜箱

消費者越來越重視食品安全及來源，小農自產自銷特色商品受矚目，彰化縣9名返鄉青農集結力量，推出「蔬福農」蔬菜箱，包括葉菜類...

彰化幸福餐券加碼要求營養成分 熱心店家便當送到府

寒假即將來臨，彰化縣府考量弱勢家庭學生在家可能無法安心吃飯，延續規劃「幸福餐券」，今天宣布與五大超商及超市合作，學生可在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。