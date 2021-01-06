台中市里長聯合總會交流 盧秀燕未出席挨批

台中市里長聯合總會今天舉辦各區里長交流餐會，由於台中市長盧秀燕未出席被批不重視基層。代表出席的副市長黃國榮則說，盧秀燕行程很多不能來，但她都會到各區開市政會議，當面聽取里長建議。

台中市里長聯合總會上午在台中市林酒店舉辦「台中市各區里長交流餐會」，由台中市里長聯合總會總會長陳建良主持，立法院副院長蔡其昌、黃國榮、台中市民政局長吳世瑋、藝人許效舜等人出席。

沙鹿區美仁里長陳建良表示，總會是台中市各區里長組成的組織，盧秀燕說重視卻沒來，而且台中市的里建設費每里1年只有14萬元，相較於台北市的30萬元、新北市的60萬元少很多，而且還限制分為資本門5.6萬元及經常門8.4萬元，讓里長想要建設真的捉襟見肘。

有媒體問及是否要參加市長選舉才出席，蔡其昌表示，他跟陳建良是多年好朋友，這次陳建良邀請全市民代參加，而且里長是市民、政府、民意代表之間的重要橋梁，所以會儘量出席這樣的活動，至於市長選舉，他已講過很多遍，他現在是立院副院長，要將這個角色做好，只有將現在這個位置做好才會有下一個位置，就算民進黨要提名也是一年以後的事了。

自稱來當見習生的許效舜說，村里長是所有訊息傳遞的中間站很重要，由於他的節目「我是村里長」即將上場，今天先來聽聽里長如何為百姓爭取福利，他是基隆人，有機會從政的話會從基隆開始，不排除跟任何黨派合作，而最想合作的是基隆市民。

黃國榮在吳世瑋陪同下，在活動現場與各區里長握手問候，對於盧秀燕未出席，黃國榮表示，盧秀燕上任後到各區舉辦行動市政會議，都會邀里長出席，聽取里長建言，而且將里長書面及口頭建議都予以紀錄及列管，今天盧秀燕因為行程很多不能來，而且市府也有會議要開，他會當面向陳建良說明。

對於陳建良的建議，吳世瑋也說，各區里長想要建設可以向建設、民政、水利等各局處爭取，盧秀燕每週都下鄉開市政會議，里長在市政會議中的建議都會列管，而且達成率8成，而里建設經費一年14萬元是從前市長胡志強執行至今，在6都中不算最低。