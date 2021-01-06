南投溪南國小操場跑道破舊 縣府欲砸500萬元翻新

南投縣埔里鎮溪南國小創校將屆滿100年，但該校操場跑道已逾17年未翻新，跑道面層老舊剝落，損壞相當嚴重，卻僅補丁改善，更因樹根生長隆起致場地凹凸不平，影響師生教學及活動安全，縣府將向中央爭取斥資500萬元更新整修。

溪南國小指出，該校於1922年創立，明年邁入創校百年，而校內操場是921震災後重建施設，跑道鋪面更已使用逾17年，面層剝落損壞嚴重，僅靠局部貼補修繕，且多處因樹根生長隆起，導致場地凹凸不平，影響運動及上課安全。

而因該校運動場不只供多元體育教學及戶外教學使用，也是社區民眾及假日遊客熱愛運動參訪地點，教育處會同溪南國小校長李淑瑜、珠格里長游麗瓊、溪南里長林志良及家長、居民等會勘瞭解操場跑道狀況後，允諾爭取經費翻新改善。

縣府教育處表示，經查確認該操場跑道年久失修，恐有滑倒或絆倒等安全疑慮，將向中央提報操場跑道更新整建計畫，爭取教育部體育署同意補助，斥資500萬元全面翻新改善，縣府也全力自籌20%配合款的100萬元，並趕在校慶前完工。