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台中這路段半年3死！市議員邀市府會勘避免悲劇重演
台中市議員楊正中因台中市西屯區協和里安和路（台灣大道路口到協和南巷路口）近期車禍頻傳，半年來造成三人死亡，近二星期至少發生五起車禍，造成多位里民受傷、居民人心惶惶，今天邀請台中市政府相關單位會勘，盼能透過加強取締違規、加強路口照明等，避免悲劇重演。
台中市交通局說，由於安和路連結西屯與南屯，車流量較大，交通局先前已邀集警察局、里長及相關單位會勘，並研議改善方式，包括加強機動照相取締違規、標線改善、調整號誌運作時間及提升照明等，並由道安會報列管改善項目。
交通局指出，今天再度邀集相關單位會勘，將調閱事故資料，與警察局針對事故發生原因共同研商改善方案，也呼籲駕駛人行經該路段時勿超速，遵守交通規則及標誌標線行駛。
建設局說明，針對地方建議加強路燈照明，已於去年12月底在安和路協和南巷口增加1處照明，另針對沿線照明調查，因路幅寬僅單側照明，經查該沿線單側設置低瓦LED燈，夜間照明較不足，正研議提高照明方式，等測試評估核可後將加速改善。
警察局指出，將持續在該路段執行雙向機動式測速照相，防制超速造成的交通事故，並將加強交通執法，針對違規事件加強勸導取締，維護用路人安全。
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