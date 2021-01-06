辭科技、房仲業返鄉務農 彰化9青農合推蔬菜箱

消費者越來越重視食品安全及來源，小農自產自銷特色商品受矚目，彰化縣9名返鄉青農集結力量，推出「蔬福農」蔬菜箱，包括葉菜類、玉米筍、小番茄、香米、地瓜及菇類等，鎖定重視食材的客群，將彰化在地優質農產品推向全台，其中一成收入作為公基金，讓組織更加穩健。

「一個人可以走得很快，但一群人可以行得更遠。」41歲陳啟宗是成大機研所畢業，出社會9年都在上市櫃公司當工程師，近年返鄉種百香果、紅龍果，這個月來號召集結在地自產自銷優質小農，創造收益。

他說，9名返鄉青農都是有著共同夢想的農夫，除了福興鄉，還有秀水、二林農民一起合作，大家過去背景都與農業天差地遠，包括從事紡織業、房仲代銷業、科技業等，回鄉務農不想像傳統銷售一樣讓中盤撥一層皮，都朝向自產自銷發展，也希望「共榮共好」，將各自的顧客群集結起來，讓認同好產品的顧客能買到更多元的產品。

「蔬菜箱」在台灣流行已久，但價差大，有陳啟宗說，他們組成的蔬菜箱每次供應的品項都會有些許差異，希望維持在含運費700元，都是當季都令，一方面維持小農穩定利潤，也讓消費者拿到相對安全優惠的產品。

合作青農有晨照農場陳照委、愷式好米 陳建凱、妞妞果園陳啟宗、順月農園林永堅、綠園欣境 林雅雯、阿瑋米香謝振瑋以及植保機業者施偉皓等人。