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影／以人民幣發加班費 南投鹿谷農會遭質疑陳抗
民進黨南投縣黨部執行委員林良政、全國黨代表曾琮愷、水里鄉長陳癸佑等人今率鹿谷鄉農民至縣府陳情，指稱當地農會106年間以人民幣發放員工值班費，質疑人民幣亂台、縣府知情不辦、員工匯兌不便，且有擾亂農會選舉、洗錢等疑慮；縣府農業處表示，經初步瞭解，應無違法情事，但後續會再向鹿谷農會查證釐清。
曾指出，鹿谷鄉農會在106年6月、同年12月至隔年1月間疑以人民幣發放員工值班費，總計2次共發出近60餘萬元人民幣，而每人每次收到約人民幣1750元，折合新台幣約7000元，員工匯兌不便，更質疑人民幣亂台，縣府知情不辦。
此外，陳癸佑、林良政等人也提到，該大筆人民幣款項疑是該會會員代表及理監事至對岸自強活動，由相關人員協助化零為整方式攜帶返台，手法可疑，恐涉國安問題，質疑是不法所得進行洗錢，且有擾亂農會選舉之虞，呼籲檢調介入調查。
南投縣農業處長陳瑞慶今代表縣府收下陳情書並表示，今接獲陳情才知悉，非知情不辦，而國內公部門員工薪資基本上都為新台幣入帳發放，針對以人民幣現金發放值班費，經初步瞭解，若雙方合意應無構成違法，截至目前為止也未接獲該會員工反映相關問題，後續仍會持續向鹿谷農會查證釐清。
鹿谷農會總幹事林義能則表示，該會在對岸販售茶葉有開帳戶收貨款，而該筆人民幣款項約80萬元無法匯台，才由自強活動團員以合法額度攜帶入境，之後去銀行欲兌換新台幣又不行，才會直接發給員工當加班費，過程並無違法。
而因鹿谷農會以人民幣支付薪資問題，是由水里鄉長陳癸佑率鹿谷農民陳情，有人質疑與陳妻參選該農會總幹事失利有關；陳則表示，其妻陳尤敏的確有登記候聘總幹事，就是在走訪農民、農會員工過程中獲反映，才會陳情凸顯該問題。
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