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彰化幸福餐券加碼要求營養成分 熱心店家便當送到府

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府延續規劃「幸福餐券」，今天宣布與五大超商及超市合作，提供餐點須含國健署「每日飲食指南」三要素。記者林敬家／攝影
彰化縣府延續規劃「幸福餐券」，今天宣布與五大超商及超市合作，提供餐點須含國健署「每日飲食指南」三要素。記者林敬家／攝影

寒假即將來臨，彰化縣府考量弱勢家庭學生在家可能無法安心吃飯，延續規劃「幸福餐券」，今天宣布與五大超商及超市合作，學生可在上午10時30分至18時拿餐券兌換套餐或便當，但有學校反應，最近的超商在山下，年紀小的學生若沒大人幫忙，想兌換到便當仍有困難。

有偏遠學校學校指出，暑假活動多，可商請合作超商將孩子的兌換的餐點一次送到學校，但寒假短，學校安排活動有限，大多時間學生待在家，若學生獨自走路下山超商換餐點，難免擔心。但也有熱心店家解決這樣的問題，縣府教育處說，自辦幸福餐券的石牌國小，合作便當店考量學生上山下山不便，長年來都由便當店親自送到學生家中，讓家長可以安心上班。

彰化縣今年寒假幸福餐券共供應214校，1萬868位學生申請幸福餐券，總補助經費1624萬元，其中有10校因鄰近2公里內都沒有五大超商，所以自行與鄰近店家合辦幸福餐券，共照顧106位學生，縣府也補助經費14萬3500元。

彰化縣長王惠美說，針對縣內低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，若在假期間需要有營養照顧，就提供「幸福餐券」，幸福餐券縣府補助50元，50元餐券可兌換55至60元優質套餐或便當，例如無骨烤腿排便當、元氣咖哩飯及10種以上組合餐等餐點。

縣府今年合作的五大業者有7-11、OK超商、全家Family、萊爾富Hi-Life及楓康超市，王惠美說，縣府辦理寒暑假幸福餐券政策已經第10年，現在更講求學生均衡飲食，今年首度要求五大超商提供符合衛福部國健署「每日飲食指南」三要素的套餐或便當，餐點須含「蛋白質10-20%」、「脂質20-30%」、醣類「碳水化合物50-60%」等建議比例。

彰化縣府寒假提供弱勢學生「幸福餐券」，今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府寒假提供弱勢學生「幸福餐券」，今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府寒假提供弱勢學生「幸福餐券」，學生可在10時30分至18時拿餐券兌換套餐或便當。記者林敬家／攝影
彰化縣府寒假提供弱勢學生「幸福餐券」，學生可在10時30分至18時拿餐券兌換套餐或便當。記者林敬家／攝影

超商 便當 寒假

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