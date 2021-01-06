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玉山明天可能降雪 玉管處籲山友上山務必做雪地準備
玉山國家公園依據中央氣象局預報周五全天到周六，是這波溼冷寒流最強時間點，考量到平地天氣冷，山區將更冷，玉管處表示，這波跟上周不同，偏濕冷天氣型態，高山有降雪機會，籲山友必須特別注意進山，目前山區步道有結霜、霧淞、結冰、積雪，如有預定行程上山務必做好萬全準備，尤其需具備雪地登山技巧及經驗。
玉管處強調，雪地登山務必做好萬全準備，需要有適合雪地必備裝備包括冰爪，或搭配冰爪全硬底登山鞋外，還要準備冰斧、頭盔、安全吊帶、繩索（主繩、扁帶、鉤環）等，還要有純熟登山技能和雪地攀登經驗。
玉管處並說，這波寒流屬溼冷鋒面，冬季高海拔山區氣溫原本就極低，高山有降雪機會，目前山區步道已有結霜、霧淞、結冰、積雪情況，且而高山道路因結冰、下雪容易發生打滑，車輛需加掛雪鍊外，建議駕駛人要有行駛雪地駕駛經驗，務必注意冬季公路行駛安全。
玉管處指出，登山活動事前的身體訓練、心理建設、路線研究、備援計畫等都是重要環節，頭燈、登山鞋、登山杖、爐頭、雨衣、水瓶、外套、防寒手套等登山裝備，都是山友保命符，若缺少可能導致不幸事件發生。
加上玉山園區高山避難山屋大多位處山脈稜線地勢高處，多數都是採用屋頂雨水槽截留收集蓄水，更容易受乾燥及久無降雨影響，目前已有多處避難山屋如圓峰、大水窟、轆轆谷等山屋蓄水桶見底無水，登山者應自行因應並規劃合理用水計畫。
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