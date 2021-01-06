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購置機械輔助廚餘桶搬運 台中減少清潔隊員工作傷害

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市每日廚餘量約200噸，大量廚餘裝在廚餘桶內，再交由清潔隊員每日辛苦搬運，長期下來易發生肌肉骨骼危害，台中市環保局去年購置18套廚餘桶傾卸設備，藉由機械器具節省人力。圖／台中市環保局提供
台中市每日廚餘量約200噸，大量廚餘裝在廚餘桶內，再交由清潔隊員每日辛苦搬運，長期下來易發生肌肉骨骼危害，台中市環保局去年購置18套廚餘桶傾卸設備，藉由機械器具節省人力。圖／台中市環保局提供

台中市每日廚餘量約200噸，大量廚餘裝在廚餘桶內，再交由清潔隊員每日辛苦搬運，長期下來易發生肌肉骨骼危害，市長盧秀燕重視基層人員的健康安全，台中市環保局去年購置18套廚餘桶傾卸設備，分配給西屯、北屯、后里、大里、梧棲、大甲等區隊，藉由機械器具節省人力，也配發每位清潔隊員護腰裝備，降低清潔隊工作風險。

環保局長陳宏益表示，台中市自去年10月起，分開收集生、熟廚餘，生廚餘用於堆肥或循環經濟綠能發電，熟廚餘供養豬使用。

台中市廚餘量增加，清潔隊員的收運工作量也相對增加，以西屯區的生廚餘量來說，每日約有100桶廚餘，市府去年11月16日起使用18套廚餘桶傾卸設備，讓隊員作業更安全便利，提升工作效率，後續將依各區隊所提出的需求量，向中央爭取補助經費購置更多設備，防範清潔隊員受傷。

環保局指出，清潔隊工作項目包括清掃道路、搬運大型家具、清理溝渠等，重複性的勞力行為易傷害肌肉骨骼，市府除每年為清潔隊員安排健康檢查，做好預防疾病健康分級管理。

環保局也另安排專業護理人員及職業專科醫師，不定期前往各區清潔隊進行衛教諮詢關懷輔導工作，提醒民眾依規定做好生、熟廚餘分類，再交給清潔車收運，體恤清潔人員，為環境貢獻心力。

台中市每日廚餘量約200噸，大量廚餘裝在廚餘桶內，再交由清潔隊員每日辛苦搬運，長期下來易發生肌肉骨骼危害，台中市環保局去年購置18套廚餘桶傾卸設備，藉由機械器具節省人力。圖／台中市環保局提供
台中市每日廚餘量約200噸，大量廚餘裝在廚餘桶內，再交由清潔隊員每日辛苦搬運，長期下來易發生肌肉骨骼危害，台中市環保局去年購置18套廚餘桶傾卸設備，藉由機械器具節省人力。圖／台中市環保局提供

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