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療癒系美景步道！快到雙崎部落埋伏坪步道小旅行

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
埋伏坪登山步道。圖／台中市府觀旅局提供
埋伏坪登山步道。圖／台中市府觀旅局提供

台中市和平區的雙崎部落緊臨雪山山脈及大安溪，地理位置特殊，擁有豐富的生態與宜人的氣候。台中市政府觀光旅遊局配合自然環境，依循古道精神，採手作方式完成埋伏坪登山步道建置，並推薦步道巡禮及小旅行，體驗當地部落生活，並感受當地療癒的景致。

觀旅局長林筱淇表示，埋伏坪步道是泰雅族人過去的獵徑古道，具有獨特的地質地形、珍貴的原始林生態，更有著泰雅族過去在此發生許多可歌可泣的歷史故事，歷史記載當年日軍進攻雙崎部落時，泰雅族人善用山、河地形伏於大安溪南岸高地，阻隔日軍進攻，此步道為當時泰雅族保衛家園重要軍略要塞，稱為埋伏坪。

林筱淇說，懷著修復古道的精神，市府運用生態工法增設步道遊憩設施，於地質堅硬岩層利用崁石方式提供階面，將部分坡度較緩的崎嶇路面改採粗木屑鋪面，並建置具自明性及指向性的指標系統，加強解說服務，既有路徑重新檢討配置後，沿線串聯紅磗水塔、引水圳遺址及百年櫸木等特色節點，深化遊客親近自然、感受山林記憶的步道體驗。

觀旅局指出，埋伏坪步道全長2.6公里，約2小時左右可走完，除了部分路段坡陡，需扶著繩索攀爬，其餘都是好走的台階，沿途自然生態豐富，適合全家大小一起攀爬；秋冬季節，落葉飄落更呈現不同風貌，讓人感受不一樣的美。登山口為果園，季節合宜的話，可以遇見紅通通的柿子林，路程中還可俯瞰雙崎部落及大安溪風光。

觀旅局表示，出發前可致電當地社區發展協會理事長吳懷聲，預約行山導覽，在理事長的熱心導覽下，可認識泰雅族傳統屋、瞭望台、穀倉，並欣賞原住民舞蹈表演、享用風味餐，並有機會體驗泰雅族傳統編織手作課程，電話04-25911236。

懷著修復古道的精神，中市府運用生態工法增設埋伏坪步道遊憩設施。圖／台中市府觀旅局提供
懷著修復古道的精神，中市府運用生態工法增設埋伏坪步道遊憩設施。圖／台中市府觀旅局提供

泰雅族 林筱淇 日軍

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