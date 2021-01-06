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台中徵地透天厝讓3公尺建匝道 公私雙贏協力免強制徵收

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
74號快速道路增設草湖匝道，這棟民宅平移255公分，讓地施工。圖/台中市交通局提供
74號快速道路增設草湖匝道，這棟民宅平移255公分，讓地施工。圖/台中市交通局提供

台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，台中市政府去年5月底成功協調130名地主協議價購，政府與民眾協力，無須強制徵收，順利完成用地取得。

市府交通局表示，成功取得用地，還包括一位地主為了大眾交通便利著想，同意花整棟透天厝平移，讓出部分的家建匝道。另市府跨局處合作，除了補償費，也補助部分遷移費，促成房屋整棟平移他處，幫助屋主保留熟悉的家也讓「草湖匝道」順利施工，預計明年底完工。

市府交通局長葉昭甫表示，74號增設「草湖匝道」是地方人爭取多年，去年8月已由交通部公路總局開工。

葉昭甫表示，增設工程中有戶透天厝，屋角坐落在工程用地範圍，剛好卡在樓梯，導致房屋無法局部拆除，但屋主夫婦20餘年前同心參與規劃、設計、監工，如今三代同堂住在此處，不捨搬移拆遷。

葉局長指出，市府跨局處協助地主，透過坊間業者把透天厝整棟遷移技術解決問題。去年底展開移屋工程、昨天完成主建物遷移，總共花300萬，向左平移約255公分、往後移約90公分，成功避開道路範圍，不僅完整保留民眾房屋，也讓匝道工程能夠順利進行。

葉局長說明，台74線是台中都會交通動脈，大里溪南至霧峰區段無上下匝道，民眾常須繞行；因此，市府在草湖地區規劃包含4個匝道的鑽石型交流道，通車後將銜接大里主要道路，減少車輛繞行時間。

交通局表示，台74線增設草湖匝道，除可改善大里溪南到霧峰的整體交通，也可分擔台3線車流量，並提供大里軟體園區更便捷動線，感謝所有地主奉獻及地方民代支持推動，共同成就台中重大交通建設。

74號快速道路增設草湖匝道，這棟民宅平移255公分，讓地施工。圖/台中市交通局提供
74號快速道路增設草湖匝道，這棟民宅平移255公分，讓地施工。圖/台中市交通局提供
74號快速道路增設草湖匝道，是當地民眾爭取多年的建設。圖/台中市交通局提供
74號快速道路增設草湖匝道，是當地民眾爭取多年的建設。圖/台中市交通局提供

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