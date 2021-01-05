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入選台灣工藝之家 漆工藝大師梁晊瑋工作坊為此掛牌

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市漆工藝家梁晊瑋（左）入選今年「第六屆台灣工藝之家」，他在太平創立的工作坊「漆道坊」上午舉行揭牌儀式，文化局長張大春（右）特別前往。圖／台中市政府提供
台中市漆工藝家梁晊瑋（左）入選今年「第六屆台灣工藝之家」，他在太平創立的工作坊「漆道坊」上午舉行揭牌儀式，文化局長張大春（右）特別前往。圖／台中市政府提供

台中市漆工藝家梁晊瑋入選今年「第六屆台灣工藝之家」，他在太平創立的工作坊「漆道坊」上午掛牌，文化局長張大春特別前往參加，期許透過掛牌，能結合工藝產業與文化觀光，號召更多大師投入台灣漆工藝文化傳承與推廣。

包括國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修、太平區長許貴芳、木雕藝術家陳啟村、南投縣文化資產學會理事長梁志中、台灣頂級工藝協會理事長葉志誠、台灣漆藝協會理事長陳永興等人今也出席典禮。

張大春說，「台灣工藝之家」評選由文化部指導、國立台灣工藝研究發展中心主辦，第六屆共評選出25位國家級工藝家，梁晊瑋是唯一以漆工藝類入選的藝術家。梁晊瑋2008年創立漆道坊，在國內比賽屢獲佳績，更曾4次入選石川國際工藝賽，同時也將工藝生活化，使其更加貼近民眾。

他說，透過台灣工藝之家掛牌，不僅能持續展現多元文化與工藝實力，同時也能帶動地方文化觀光，提升地方創生，市府未來也將秉持扶植在地藝術家的職責，為工藝家們爭取更多資源。

梁晊瑋說，獲台灣工藝之家肯定是自己漆工藝生涯里程碑，他將推動工藝五感，向民眾傳達「工藝其實離你很近，生活處處都能是工藝」的理念。

文化局指出，梁晊瑋投入創作漆工藝逾20年，師承漆藝大師賴高山與賴作明，堅持使用天然漆創作，且不斷精進學習，將生活融入創作中，運用自身美學及文化涵養，不僅跳脫傳統舊思維，也實踐創新漆藝生活藝術態度。

台灣工藝之家從2004年至今共舉辦六屆，透過特有的認證機制，將台灣各地的工藝達人串聯起來，以工作室參觀、技術教學等方式，將工藝產業與文化觀光結合，點亮各地方的工藝文化亮點。

台中市漆工藝家梁晊瑋入選今年「第六屆台灣工藝之家」，他在太平創立的工作坊「漆道坊」上午舉行揭牌儀式。圖／台中市政府提供
台中市漆工藝家梁晊瑋入選今年「第六屆台灣工藝之家」，他在太平創立的工作坊「漆道坊」上午舉行揭牌儀式。圖／台中市政府提供

藝術家 文化資產 台中市

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