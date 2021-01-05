入選台灣工藝之家 漆工藝大師梁晊瑋工作坊為此掛牌
台中市漆工藝家梁晊瑋入選今年「第六屆台灣工藝之家」，他在太平創立的工作坊「漆道坊」上午掛牌，文化局長張大春特別前往參加，期許透過掛牌，能結合工藝產業與文化觀光，號召更多大師投入台灣漆工藝文化傳承與推廣。
包括國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修、太平區長許貴芳、木雕藝術家陳啟村、南投縣文化資產學會理事長梁志中、台灣頂級工藝協會理事長葉志誠、台灣漆藝協會理事長陳永興等人今也出席典禮。
張大春說，「台灣工藝之家」評選由文化部指導、國立台灣工藝研究發展中心主辦，第六屆共評選出25位國家級工藝家，梁晊瑋是唯一以漆工藝類入選的藝術家。梁晊瑋2008年創立漆道坊，在國內比賽屢獲佳績，更曾4次入選石川國際工藝賽，同時也將工藝生活化，使其更加貼近民眾。
他說，透過台灣工藝之家掛牌，不僅能持續展現多元文化與工藝實力，同時也能帶動地方文化觀光，提升地方創生，市府未來也將秉持扶植在地藝術家的職責，為工藝家們爭取更多資源。
梁晊瑋說，獲台灣工藝之家肯定是自己漆工藝生涯里程碑，他將推動工藝五感，向民眾傳達「工藝其實離你很近，生活處處都能是工藝」的理念。
文化局指出，梁晊瑋投入創作漆工藝逾20年，師承漆藝大師賴高山與賴作明，堅持使用天然漆創作，且不斷精進學習，將生活融入創作中，運用自身美學及文化涵養，不僅跳脫傳統舊思維，也實踐創新漆藝生活藝術態度。
台灣工藝之家從2004年至今共舉辦六屆，透過特有的認證機制，將台灣各地的工藝達人串聯起來，以工作室參觀、技術教學等方式，將工藝產業與文化觀光結合，點亮各地方的工藝文化亮點。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言