彰化前瞻2公園停車場工程標出 預計2023年完工

彰化縣3座停車場興建案納入前瞻計畫，其中彰化市台鐵彰化後站停車場已進行設計規畫，執行速度最快，另彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場，縣府在12月底也在第二次統包工程招標順利標出，預計最快在7月動工，2023年前完工啟用。

彰化市延平公園地下停車場總經費4億3286萬餘元，採全開挖，興建地下2層，共345席汽車停車格，讓原有延平公園全面改造為全齡化的友善公園，包括設置兒童遊戲場、陽光大草坪及人行步道串聯、改善活動廣場、設有新式的共融式遊具、廣場等，讓民眾有更大空間遊憩使用。

縣府工務處指出，延平公園過去雖有密集園木，但稍顯陰暗，工程將既有約200多棵喬木移植位整頓，但原有水舞設施因常故障選擇撤除，也將設置環場步道供民眾散步或跑步，活動中心前可舉辦社區年節活動，也能善用附近大埔商圈消費資源，結合假日市集。

員林三和公園地下停車場工程，總經費3.4億多，興建地下2層共有248席次汽車停車場、地上2層則作為活動中心和日照服務據點，地面層供公園綠地及兒童遊憩區域，劃設機車及腳踏車停車區域，也會提供2倍以上的公園空間，大型喬木盡量保留，樹下座椅提供充分休憩空間，依樹種配置適當生長空間。