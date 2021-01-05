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偏鄉常被偷傾廢棄物 彰化溪州鄉公所移動錄影蒐證

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉永基二圳被偷倒塑膠廢棄物。圖／民眾提供
彰化縣溪州鄉永基二圳被偷倒塑膠廢棄物。圖／民眾提供

目前枯水期，彰化縣溪州鄉永基二排今天被發現遭丟棄大量塑膠廢棄物，鄉公所接獲報案，清潔隊前往察看，確認是第四河川局管轄區範圍；鄉長江淑芬說，溪州鄉地處偏遠，經常被亂丟廢棄物，鄉公所將設置移動式錄影機蒐證，抓到必罰。

枯水期的區域排水與農田排水露出許多廢棄物，今天民眾通報永基二圳被丟棄塑膠袋，溪州鄉清潔隊員到場錄影和拍照，圳底堆棄的大多是網狀塑膠套及塑膠袋，初步研判是包裝芭樂等水果，用完後丟進溝圳，因永基二圳屬於第四河川局管轄，鄉公所已通知管理單位清除。

鄉長江淑芬表示，溪州鄉常被傾倒廢棄物，抓不勝抓，除了設置8個定點垃圾收集點，另購置移動式錄影機到偏遠處錄影，只要抓到和查證屬實，必定開罰。

廢棄物

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