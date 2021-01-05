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拓寬減災顧生態 投70線懸臂式透空路面通車了
南投縣埔里鎮往仁愛鄉中正村的投69線狹窄，會車困難，縣府以投70線替代，重新設計懸臂式棧橋拓寬，兼顧地貌與生態環境，獲選第20屆公共工程金質獎，今舉行完工通車典禮，縣長林明溱盼該拓寬工程能成為山區道路拓寬的典範。
縣府指出，投70線自投69線紅仙水隧道銜接至投71線，全長3.1公里，是埔里往仁愛中正、法治及萬豐等村等替代聯外道，但0K至0.8K處路幅僅2.5米寬，會車困難，大幅開挖恐損及地質安全，工務處特別採用「懸臂式棧橋工法」改善。
工務處表示，中央爭取8650萬元動工改善拓寬投70線，但傳統工法會開挖大量土方，並移除原生林木，對環境不利，因此採「懸臂式棧橋工法」鋪設長達800公尺的透空路面，以減少工程挖、填土石量，兼顧地貌和生態環境。
而「懸臂式棧橋工法」設計原理是採兩側力矩平衡方式以達懸臂端穩定，懸臂鋼棧橋寬約4公尺，每根鋼樑都深入邊坡達7公尺，經測其力矩約47噸，緩力矩約137噸，安全性不輸傳統工法，大型車輛也能安全通行，今正式開放通車。
林明溱說，透過懸臂式棧橋工法原本3至6公尺的道路，拓寬成7.5公尺，配置雙向混合車道，也能供大型車輛行駛，而該工法堪稱「全國首創」，去年更獲得行政院公共工程委員會第20屆道路金質獎，盼未來能成為山區道路拓寬的典範。
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