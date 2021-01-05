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南投縣推節電競賽 清境打造星空山城獲首獎

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府推動「觀光產業節電示範專區」競賽，清境永續發展協會獲績優首獎圖／南投縣政府提供
南投縣政府推動「觀光產業節電示範專區」競賽，清境永續發展協會獲績優首獎圖／南投縣政府提供

為結合在地觀光產業特色，並達到節能減碳目標，南投縣政府推動「觀光產業節電示範專區」競賽，經一整年輔導評比，今公布審查成果，由南投縣清境永續發展協會、國立暨南國際大學名列績優單位，分別獲頒獎勵金100萬元和20萬元。

縣府指出，建設處及觀光處聯手推動「觀光產業節電示範專區」，鼓勵在地機關、學校和觀光地區發展協會等團體單位，提出有利觀光產業、地方發展，並具節電成效的計畫案，經縣府遴聘專家委員及專業團隊一整年輔導後，再進行結果審查。

最後由清境永續發展協會獲績優首獎，暨南大學居次，分獲獎勵金100萬元及20萬元，今表揚頒獎，祕書長洪瑞智說，縣府近年積極將節能議題和地方特色結合，盼激發將節電概念及創意應用於在地特色或產業，兼顧產業發展和資源永續。

清境永續發展協會理事長李從秀說，合歡山去年獲國際暗天協會認證成全台首座暗空公園，為擴大友善星空精神，號召52家旅宿業者簽署「星空友善公約」，並汰換戶外節能燈具、燈罩和每晚9時後自動關燈設備，不僅節電，也保護星空。

暨南大學則表示，該校在去年世界綠色大學評比名列全球第41名，更連5年蟬聯國內國立綜合大學冠軍，獲縣府補助試辦改良非教學區燈具，建置節電推廣且友善生態的環境教育場域，帶動節能減碳成效，也增加觀光及周邊地區經濟效益。

洪也提到，透過產官學合作及節電示範專區場域的建立，擴大帶動更多民間團體、協會及縣民智慧節電的意願，打造星空山城和觀光產業發展，而競賽共頒發120萬元獎勵金，可補助業者汰換1200餘盞燈泡、120具定時器及改良燈罩等設備。

南投縣政府推動「觀光產業節電示範專區」競賽，國立暨南國際大學獲績優第二名。圖／南投縣政府提供
南投縣政府推動「觀光產業節電示範專區」競賽，國立暨南國際大學獲績優第二名。圖／南投縣政府提供
南投縣清境永續發展協會、國立暨南國際大學榮獲「觀光產業節電示範專區」競賽績優。圖／南投縣政府提供
南投縣清境永續發展協會、國立暨南國際大學榮獲「觀光產業節電示範專區」競賽績優。圖／南投縣政府提供
南投縣清境永續發展協會號召旅宿業者簽署「星空友善公約」，打造節電星空山城。圖／清境永續發展協會提供
南投縣清境永續發展協會號召旅宿業者簽署「星空友善公約」，打造節電星空山城。圖／清境永續發展協會提供

節電 清境 減碳

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