水情吃緊 盧秀燕：優先保障民生用水

由於水情吃緊，部分縣市在夜間減壓供水後，再實施農業灌溉用水減量供應，台中市長盧秀燕今天表示，中市府與其他縣市一致，優先保障民生用水，確保過年期間不受影響。

盧秀燕表示，桃園以南水情吃緊，桃園、新竹、苗栗、台中自去年10月起實施第一階段夜間減壓供水措施後，中央也宣布農業灌溉用水減量供應。

盧秀燕指出，考量全台灣水情吃緊，市府與其他縣市一致，優先保障民生用水，將謹慎掌握相關水情，確保民眾過年期間不受影響，同時也呼籲大家節約用水，一同度過難關。

台中市農業局長蔡精強表示，因水情嚴峻，農委會去年12月29日已發布台中地區1萬7345公頃農田今年第一期作停灌，並實施補償措施，停灌區農民不種稻作，種植綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償新台幣9萬3000元，倘不種稻作，但辦理翻耕或種植非獎勵作物，每公頃可補償8萬2000元。

對於未停灌區，如發生旱災，農業局指出，將報請農委會公告辦理農業天然災害現金救助（水稻每公頃1萬8000元、果樹每公頃6到9萬元不等、花卉每公頃6到10萬元不等），同時啟動台中市農業災害復建補助，補助清園藥劑及有機質肥料，每公頃1800元至1萬元，保障農民生計及協助受災農民儘速復耕。