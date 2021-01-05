台中27景點元旦連假吸百萬遊客？ 民眾質疑太澎風

台中市府觀光旅遊局統計，元旦連假3天，台中市27處景點及商圈湧入近百萬人次，延續去年遊客全國最多，台中是全台民眾旅遊首選目的地，但有民眾質疑觀旅局統計的遊客數字太澎風，根本灌水。對此，觀旅局表示，此數據為觀旅局固定長期填報予交通部觀光局的統計資料。

觀旅局表示，今年元旦假期，台中大坑登山步道湧入近18萬人次旅客登山踏青；一中街夜市、逢甲商圈等更湧入大批觀光人潮，共吸引約21萬人次遊客；后里麗寶樂園因舉辦大型演唱會及煙火秀，吸引約7.7萬人次前往朝聖；有許多藝文活動表演的草悟道也約6萬人次造訪；另因天氣寒冷，中部最著名的溫泉遊憩區谷關，也有近5萬人次前往。

其他如國家歌劇院、科博館、台中公園、潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道等地，更是日平均破1萬人次的人氣景點。

觀旅局長林筱淇指出，去年台灣地區疫情趨緩之際，由於台中市政府團隊防疫整備嚴謹，讓「安心旅遊，首選台中」從口號轉化成為具體的遊客人數。觀旅局統計，元旦3天連假，全市各27處主要景點吸引近百萬旅客到訪，而交通部觀光局最新公布2020年1至10月全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中市依舊蟬聯全國冠軍，觀光魅力持續不減。

不過有民眾質疑觀旅局統計的遊客人數「太澎風」，有些無需門票的景點，遊客人數統計根本不夠正確，如果每人每次經過就算1次，重複計算根本灌水；另谷關風景區各飯店的房間數共1000餘間，就算元旦連假期間全客滿，加上未住宿只泡湯的人數，單日最多也約1萬人，與觀旅局公布的近5萬人次相差甚遠。